Пост может быть вкусным: румяная цветная капуста с чесночным ароматом

Прекрасное дополнение к гарниру

В пост можно приготовить немало вкусных и простых блюд, в том числе традиционный салат с картофелем и селедкой, который давно стал частью домашней кухни. Но сегодня предлагается еще более простой и одновременно универсальный вариант — жареная цветная капуста с чесноком. Это блюдо подкупает минимализмом ингредиентов, однако именно здесь важно качество: капуста должна быть плотной, без темных пятен и с упругими соцветиями, а чеснок – свежим и ароматным. Главная ошибка – пережарить овощ или добавить чеснок слишком рано, из-за чего он горчит, поэтому следует соблюдать правильную последовательность приготовления и контролировать огонь.

Цветную капусту перед жаркой можно бланшировать 2–3 минуты для более нежной текстуры или готовить сырой для более выраженной хрусткости. По желанию к блюду добавляют копченую паприку, сушеный чабрец или несколько капель лимонного сока для баланса вкуса. Масло лучше выбирать с нейтральным вкусом или использовать оливковое для более насыщенного аромата. Рецептом с нами поделились на Facebook-странице "Пляцки рецепты от Лилии Цвит".

Как приготовить капусту с чесноком

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 средний кочан;

чеснок – 3 зубчика;

растительное масло – 2–3 столовых ложки;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу;

паприка или сушеные травы – по желанию;

Способ приготовления:

Разобрать цветную капусту на соцветия одинакового размера и при необходимости промыть и обсушить. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить растительное масло и выложить капусту в один слой. Жарить 10–15 минут, периодически переворачивая, до золотистой корочки и мягкости внутри. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и по желанию специи, перемешать и готовить еще 1-2 минуты. Снять с огня и подать сразу или немного остыть для более насыщенного вкуса.

Как и с чем подавать

Жареную цветную капусту подают как самостоятельное постное блюдо или как гарнир к рыбе или крупе. Она хорошо сочетается с соусом на основе тахини, горчицы или постного йогурта, а также со свежей зеленью и подсушенными орехами. Для эффектной подачи капусты можно посыпать паприкой или добавить несколько капель ароматного масла. Блюдо подходит как горячим, так и теплым.

Это простой пример того, как из доступных ингредиентов можно создать полноценное, ароматное и сбалансированное постное блюдо без лишних усилий.