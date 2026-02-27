Со временем становятся только вкуснее: как приготовить пикантные грибы по-корейски (видео)

Это идеальный гарнир к запеченному картофелю или мясу

Маринованные грибы — одна из самых популярных домашних закусок, которую легко приготовить из доступных ингредиентов. Ранее мы уже рассказывали, как быстро замариновать грибы классическим способом, а теперь предлагаем более интересный и насыщенный вариант — грибы по-корейски. Благодаря добавлению моркови, сладкого перца и лука блюдо сразу превращается в полноценный салат.

Такая закуска хорошо хранится в холодильнике и с каждым днем становится только вкуснее. Рецептом поделилась в Instagram блоггер anna_sholkova.

Ингредиенты

Для отваривания:

Шампиньоны — 700 г

Вода — 1,5-2 л

Соль – 1 ч. л.

Горчица в зернах – 1 ст. л.

Для маринада:

Лук репчатый – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок — 5-6 зубчиков

Зелень (кинза или петрушка) – небольшой пучок

Соевый соус — 80 мл

Масло — 50 мл

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 0.5 ч. л.

Мандариновый сок — 3-4 ст. л.

Уксус (9% или яблочный) – 1 ст. л. (добавляйте только если любите выраженную кислинку)

Способ приготовления:

В горячую воду добавьте соль и горчицу в зернах. Всыпьте шампиньоны. Варите грибы в течение 10 минут. Натрите морковь тонкой соломкой, перец нарежьте тонкими полосками, а лук — полукольцами, пропустите чеснок через пресс. В глубокой миске соедините грибы, овощи, соль, сахар, измельченную зелень, соевый соус, масло и мандариновый сок. Тщательно перемешайте и накройте миску крышкой или затяните пленкой.

Грибы можно есть уже через час, но лучше их оставить в холодильнике на ночь. Тогда вкус полностью раскроется. Перед подачей на стол не забудьте посыпать блюдо зеленым луком.