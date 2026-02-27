Укр

Со временем становятся только вкуснее: как приготовить пикантные грибы по-корейски (видео)

Наталья Граковская
Маринованные грибы с овощами
Маринованные грибы с овощами. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Это идеальный гарнир к запеченному картофелю или мясу

Маринованные грибы — одна из самых популярных домашних закусок, которую легко приготовить из доступных ингредиентов. Ранее мы уже рассказывали, как быстро замариновать грибы классическим способом, а теперь предлагаем более интересный и насыщенный вариант — грибы по-корейски. Благодаря добавлению моркови, сладкого перца и лука блюдо сразу превращается в полноценный салат.

Такая закуска хорошо хранится в холодильнике и с каждым днем становится только вкуснее. Рецептом поделилась в Instagram блоггер anna_sholkova.

Ингредиенты

Для отваривания:

  • Шампиньоны — 700 г
  • Вода — 1,5-2 л
  • Соль – 1 ч. л.
  • Горчица в зернах – 1 ст. л.

Для маринада:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок — 5-6 зубчиков
  • Зелень (кинза или петрушка) – небольшой пучок
  • Соевый соус — 80 мл
  • Масло — 50 мл
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 0.5 ч. л.
  • Мандариновый сок — 3-4 ст. л.
  • Уксус (9% или яблочный) – 1 ст. л. (добавляйте только если любите выраженную кислинку)

Способ приготовления:

  1. В горячую воду добавьте соль и горчицу в зернах. Всыпьте шампиньоны. Варите грибы в течение 10 минут.
  2. Натрите морковь тонкой соломкой, перец нарежьте тонкими полосками, а лук — полукольцами, пропустите чеснок через пресс.
  3. В глубокой миске соедините грибы, овощи, соль, сахар, измельченную зелень, соевый соус, масло и мандариновый сок. Тщательно перемешайте и накройте миску крышкой или затяните пленкой.

Грибы можно есть уже через час, но лучше их оставить в холодильнике на ночь. Тогда вкус полностью раскроется. Перед подачей на стол не забудьте посыпать блюдо зеленым луком.

