Со временем становятся только вкуснее: как приготовить пикантные грибы по-корейски (видео)
-
-
Это идеальный гарнир к запеченному картофелю или мясу
Маринованные грибы — одна из самых популярных домашних закусок, которую легко приготовить из доступных ингредиентов. Ранее мы уже рассказывали, как быстро замариновать грибы классическим способом, а теперь предлагаем более интересный и насыщенный вариант — грибы по-корейски. Благодаря добавлению моркови, сладкого перца и лука блюдо сразу превращается в полноценный салат.
Такая закуска хорошо хранится в холодильнике и с каждым днем становится только вкуснее. Рецептом поделилась в Instagram блоггер anna_sholkova.
Ингредиенты
Для отваривания:
- Шампиньоны — 700 г
- Вода — 1,5-2 л
- Соль – 1 ч. л.
- Горчица в зернах – 1 ст. л.
Для маринада:
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок — 5-6 зубчиков
- Зелень (кинза или петрушка) – небольшой пучок
- Соевый соус — 80 мл
- Масло — 50 мл
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 0.5 ч. л.
- Мандариновый сок — 3-4 ст. л.
- Уксус (9% или яблочный) – 1 ст. л. (добавляйте только если любите выраженную кислинку)
Способ приготовления:
- В горячую воду добавьте соль и горчицу в зернах. Всыпьте шампиньоны. Варите грибы в течение 10 минут.
- Натрите морковь тонкой соломкой, перец нарежьте тонкими полосками, а лук — полукольцами, пропустите чеснок через пресс.
- В глубокой миске соедините грибы, овощи, соль, сахар, измельченную зелень, соевый соус, масло и мандариновый сок. Тщательно перемешайте и накройте миску крышкой или затяните пленкой.
Грибы можно есть уже через час, но лучше их оставить в холодильнике на ночь. Тогда вкус полностью раскроется. Перед подачей на стол не забудьте посыпать блюдо зеленым луком.