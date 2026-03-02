Такой капустняк не стыдно подать гостям: густой, ароматный, "как в деревне" (видео)
Это блюдо становится еще вкуснее на следующий день после приготовления
Густой капустняк со свиными ребрами — это нечто среднее между густым супом и жарким. Его недаром называют "богатым", ведь благодаря мясу, овощам и длительному тушению блюдо получается густым, питательным и очень насыщенным по вкусу. Такой капустняк идеально подходит для семейного ужина, когда хочется съесть что-то согревающее и сытное.
Как приготовить это блюдо, показали в Instagram-блоге vistovska_cooking. При желании часть свежей капусты можно заменить квашеной — это придаст приятной кислинки и сделает вкус еще глубже.
Как приготовить капустник со свиными ребрами
Ингредиенты:
- Свиные ребра — 1,5 кг
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Картофель — 1 кг
- Капуста – 1 шт.
- Томатный соус – 2 ст. л.
- Специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте глубокую кастрюлю с толстым дном или казан. Обжарьте ребра на сильном огне до золотистой корочки.
- Добавьте нарезанный кубиками лук и натертую морковь. Уменьшите огонь до среднего. Обжаривайте, пока лук не станет прозрачно-золотистым. Именно на этом этапе добавьте специи.
- Добавьте нашинкованную капусту. Обжаривайте ее вместе с мясом примерно 10–12 минут, часто помешивая.
- Добавьте томатный соус и тщательно перемешайте. Выложите крупно нарезанный картофель. Залейте стаканом воды (или мясного бульона).
- Накройте крышкой и тушите на минимальном огне до готовности картофеля (около 40–50 минут).
Как подавать
Дайте блюду постоять под крышкой хотя бы 20 минут после приготовления. За это время картофель впитает в себя мясные соки, и вкус станет более насыщенным. Капустняк вкуснее всего со свежей зеленью укропа и ложкой густой сметаны. Обязательно подайте к нему хлеб.