Такой капустняк не стыдно подать гостям: густой, ароматный, "как в деревне" (видео)

Наталья Граковская
Капустняк со свиными ребрами
Капустняк со свиными ребрами. Фото Скрин из видео

Это блюдо становится еще вкуснее на следующий день после приготовления

Густой капустняк со свиными ребрами — это нечто среднее между густым супом и жарким. Его недаром называют "богатым", ведь благодаря мясу, овощам и длительному тушению блюдо получается густым, питательным и очень насыщенным по вкусу. Такой капустняк идеально подходит для семейного ужина, когда хочется съесть что-то согревающее и сытное.

Как приготовить это блюдо, показали в Instagram-блоге vistovska_cooking. При желании часть свежей капусты можно заменить квашеной — это придаст приятной кислинки и сделает вкус еще глубже.

Как приготовить капустник со свиными ребрами

Ингредиенты:

  • Свиные ребра — 1,5 кг
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Картофель — 1 кг
  • Капуста – 1 шт.
  • Томатный соус – 2 ст. л.
  • Специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте глубокую кастрюлю с толстым дном или казан. Обжарьте ребра на сильном огне до золотистой корочки.
  2. Добавьте нарезанный кубиками лук и натертую морковь. Уменьшите огонь до среднего. Обжаривайте, пока лук не станет прозрачно-золотистым. Именно на этом этапе добавьте специи.
  3. Добавьте нашинкованную капусту. Обжаривайте ее вместе с мясом примерно 10–12 минут, часто помешивая.
  4. Добавьте томатный соус и тщательно перемешайте. Выложите крупно нарезанный картофель. Залейте стаканом воды (или мясного бульона).
  5. Накройте крышкой и тушите на минимальном огне до готовности картофеля (около 40–50 минут).

Как подавать

Дайте блюду постоять под крышкой хотя бы 20 минут после приготовления. За это время картофель впитает в себя мясные соки, и вкус станет более насыщенным. Капустняк вкуснее всего со свежей зеленью укропа и ложкой густой сметаны. Обязательно подайте к нему хлеб.

