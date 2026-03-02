Чайный рассол для селедки: простой способ сделать рыбу непревзойденной

Вкусная и нежная сельдь легко замариновать дома

Маринованную сельдь можно купить почти в любом магазине. Но иногда сложно угадать, каким будет ее вкус. Рыба может оказаться пересоленной или слишком мягкой. Поэтому лучше мариновать её самостоятельно. По этому рецепту сельдь получается именно такой, как надо — малосольной, нежной и упругой.

Чтобы кусочки рыбы не разваливались, в маринад нужно добавить черный чай. Благодаря танинам чай "дубит" волокна рыбы, поэтому даже после длительного маринования филе не разваливается, не становится кашеобразным, а остается упругим и плотным, будто слегка подкопченным.

Как замариновать сельдь

Ингредиенты:

Свежемороженая сельдь — 1 шт.

Вода — 300 мл

Черный чай – 1 ст. л. или 2 пакетика

Соль – 1 ст. л.

Сахар — щепотка

Лавровый лист – 2 шт.

Душистый перец горошком — 6 шт.

Черный перец горошком – 5 шт.

По этому же рецепту можно мариновать скумбрию. Если вы любите маринованную рыбу с легкой кислинкой, добавьте в холодный маринад 1 ст. л. яблочного уксуса. Кроме того, в банку к рыбе можно добавить нарезанный кольцами красный лук.

Способ приготовления: