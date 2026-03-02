Чайный рассол для селедки: простой способ сделать рыбу непревзойденной
Вкусная и нежная сельдь легко замариновать дома
Маринованную сельдь можно купить почти в любом магазине. Но иногда сложно угадать, каким будет ее вкус. Рыба может оказаться пересоленной или слишком мягкой. Поэтому лучше мариновать её самостоятельно. По этому рецепту сельдь получается именно такой, как надо — малосольной, нежной и упругой.
Чтобы кусочки рыбы не разваливались, в маринад нужно добавить черный чай. Благодаря танинам чай "дубит" волокна рыбы, поэтому даже после длительного маринования филе не разваливается, не становится кашеобразным, а остается упругим и плотным, будто слегка подкопченным.
Как замариновать сельдь
Ингредиенты:
- Свежемороженая сельдь — 1 шт.
- Вода — 300 мл
- Черный чай – 1 ст. л. или 2 пакетика
- Соль – 1 ст. л.
- Сахар — щепотка
- Лавровый лист – 2 шт.
- Душистый перец горошком — 6 шт.
- Черный перец горошком – 5 шт.
По этому же рецепту можно мариновать скумбрию. Если вы любите маринованную рыбу с легкой кислинкой, добавьте в холодный маринад 1 ст. л. яблочного уксуса. Кроме того, в банку к рыбе можно добавить нарезанный кольцами красный лук.
Способ приготовления:
- Разморозьте сельдь, очистите от внутренностей, снимите кожицу и удалите хребет. Полученное филе нарежьте кусочками толщиной 1,5–2 см.
- В сотейник налейте воду, добавьте чай, соль, сахар и все специи. Доведите до кипения и проварите 1–2 минуты. Оставьте остывать до комнатной температуры.
- Плотно выложите кусочки рыбы в чистую стеклянную банку. Залейте холодным маринадом так, чтобы он полностью покрыл рыбу. Закройте крышкой и отправьте в холодильник на 24 часа.