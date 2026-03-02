Блины без яиц и молока, которые получаются с первого раза: рецепт и лучшие начинки к посту

Это универсальный рецепт, который пригодится не только во время поста, но и когда хочется легкой домашней выпечки

Период поста — не повод отказываться от любимых блинов, ведь их легко приготовить без яиц и молока. Постные блины получаются тонкими, эластичными и отлично подходят для разнообразных начинок. Именно начинка делает блюдо по-настоящему сытным и интересным. Можно выбрать как соленые варианты для завтрака, обеда или ужина, так и сладкие — для уютного чаепития. Благодаря простым ингредиентам и правильной технологии заваривания теста блины не рвутся, легко переворачиваются на сковороде и прекрасно держат форму после заворачивания.

Как приготовить блины без яиц и молока

Ингредиенты:

вода комнатной температуры — 300 мл

кипяток — примерно 400 мл

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 2 ст. л.

разрыхлитель — 1 ч. л.

мука — 300 г

растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокую миску влейте холодную воду, добавьте соль и сахар. Тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку вместе с разрыхлителем. Тесто должно получиться густым, как домашняя сметана. Продолжая интенсивно работать венчиком, тонкой струйкой вливайте кипяток. Не выливайте все 400 мл сразу. Тесто должно стать жидким, но при этом "тянуться". Если сделать его слишком водянистым, блины будут рваться при переворачивании. Добавьте растительное масло, еще раз перемешайте и оставьте тесто на 20 минут. Хорошо разогрейте сковороду. Перед первым блином смажьте ее тонким слоем масла. Жарьте блины на огне чуть выше среднего до золотистого цвета с обеих сторон.

Начинки для постных блинов

Так как эти блины готовятся без молока и яиц, они подходят для постного меню. Предлагаем несколько вариантов сочных и вкусных начинок для них.

Грибы с луком. Обжарьте шампиньоны или вешенки с большим количеством лука до золотистого цвета. Добавьте щепотку тимьяна для аромата. Чтобы начинка не была сухой, добавьте 1 ст. л. муки и немного грибного отвара или воды, протушите все вместе минуту.

Паштет из красной фасоли и орехов. Перебейте отваренную фасоль блендером, добавьте поджаренные грецкие орехи, чеснок и много кинзы или петрушки.

Запеченное яблоко с корицей и медом. Нарежьте яблоки кубиками и припустите на сковороде с медом и корицей до мягкости.

Маковая начинка. Используйте готовую маковую массу или разотрите мак с сахаром и добавьте цедру лимона для свежести.