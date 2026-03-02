Идеально к посту: хумус, который сделает постный обед праздничным (видео)

Можно смело есть во время поста

Настал пост, и среди многих блюд, которые можно готовить в этот период, особенно популярны нежные вареники с картофелем. Но сегодня мы предлагаем приготовить хумус – сытное, ароматное и очень полезное блюдо с Востока, которое отлично вписывается в постное меню. Для вкусного основания следует выбирать качественный нут: зерна должны быть равномерного цвета, без темных пятен и повреждений. Чтобы получить нежную консистенцию, важно правильно сварить нут и при желании убрать кожуру, а также добавлять ледяную воду при взбивании – это делает хумус легким и воздушным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить хумус

Ингредиенты:

сухой нут – 200 г;

сода – 0,5 ч л;

вода – для замачивания и варки;

сок лимона – 50 мл;

тахини – 60-70 г;

соль – 1-1,25 ч л;

зира – 0,5 ч л;

оливковое масло – 40-50 мл;

чеснок – 1 зубчик;

ледяная вода/лед – 60-100 мл (по желанию консистенции);

Способ приготовления:

Замочить нут в прохладной воде на 10–12 часов. Слить воду, залить свежей, добавить соду и довести до кипения. Снять пену и готовить 1,5–2 часа до мягкости. Слить воду, промыть нут и по возможности удалить кожуру. Переложить нут в чашу блендера, добавить сок лимона, тахини, соль, зиру, оливковое масло и чеснок. Взбить до однородной массы, постепенно добавляя ледяную воду до желаемой консистенции. Попробовать на вкус и при необходимости добавить специи или лимон. Хранить в герметичной емкости в холодильнике 3–4 дня.

Как и с чем подавать

Хумус можно подавать в качестве самостоятельной закуски или с овощами, свежим хлебом, лавашем или крекерами. Для праздничной подачи его часто украшают оливковым маслом, паприкой, свежей зеленью или обжаренным кунжутом. Он отлично сочетается с салатами, маринованными овощами и даже как соус к запеченным блюдам. Благодаря нежной текстуре и насыщенному вкусу хумус сделает любой постный обед особенным и запоминающимся.