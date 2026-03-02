Идеально к посту: хумус, который сделает постный обед праздничным (видео)
Можно смело есть во время поста
Настал пост, и среди многих блюд, которые можно готовить в этот период, особенно популярны нежные вареники с картофелем. Но сегодня мы предлагаем приготовить хумус – сытное, ароматное и очень полезное блюдо с Востока, которое отлично вписывается в постное меню. Для вкусного основания следует выбирать качественный нут: зерна должны быть равномерного цвета, без темных пятен и повреждений. Чтобы получить нежную консистенцию, важно правильно сварить нут и при желании убрать кожуру, а также добавлять ледяную воду при взбивании – это делает хумус легким и воздушным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как приготовить хумус
Ингредиенты:
- сухой нут – 200 г;
- сода – 0,5 ч л;
- вода – для замачивания и варки;
- сок лимона – 50 мл;
- тахини – 60-70 г;
- соль – 1-1,25 ч л;
- зира – 0,5 ч л;
- оливковое масло – 40-50 мл;
- чеснок – 1 зубчик;
- ледяная вода/лед – 60-100 мл (по желанию консистенции);
Способ приготовления:
- Замочить нут в прохладной воде на 10–12 часов.
- Слить воду, залить свежей, добавить соду и довести до кипения.
- Снять пену и готовить 1,5–2 часа до мягкости.
- Слить воду, промыть нут и по возможности удалить кожуру.
- Переложить нут в чашу блендера, добавить сок лимона, тахини, соль, зиру, оливковое масло и чеснок.
- Взбить до однородной массы, постепенно добавляя ледяную воду до желаемой консистенции.
- Попробовать на вкус и при необходимости добавить специи или лимон.
- Хранить в герметичной емкости в холодильнике 3–4 дня.
Как и с чем подавать
Хумус можно подавать в качестве самостоятельной закуски или с овощами, свежим хлебом, лавашем или крекерами. Для праздничной подачи его часто украшают оливковым маслом, паприкой, свежей зеленью или обжаренным кунжутом. Он отлично сочетается с салатами, маринованными овощами и даже как соус к запеченным блюдам. Благодаря нежной текстуре и насыщенному вкусу хумус сделает любой постный обед особенным и запоминающимся.