Когда хочется пирожков, но лень месить тесто: как приготовить сырники с "пирожковой" начинкой (видео)

Наталья Граковская
Сырники с вареным яйцом и зеленью
Сырники с вареным яйцом и зеленью. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Вариант быстрого белкового завтрака

Если хочется домашних пирожков с яйцом и зеленым луком, но нет времени замешивать тесто и ждать, пока оно подойдет, выручит альтернатива – ленивые сырники с начинкой. Готовятся они из творога, вареных яиц и твердого сыра. Блюдо получается питательным и одновременно легким и полезным. Такой вариант особенно удобен для утреннего меню, ведь сырники с яйцом готовятся гораздо быстрее, чем классические пирожки.

Рецептом поделились в Instagram-блоге anna._.didus. Из указанного количества продуктов выходит 6 сырников.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г
  • твердый сыр — 50 г
  • яйца (сырые) – 1 шт.
  • яйца (вареные) – 1 шт.
  • зелень по вкусу
  • мука для обваливания
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Творог разомните вилкой. Добавьте сырое яйцо и щепотку соли.
  2. Натрите твердый сыр на крупной терке, а вареное яйцо нарежьте кубиками среднего размера. Добавьте мелко нарезанную зелень.
  3. Слегка увлажненными руками сформируйте сырники. Обваляйте их в муке.
  4. Жарьте на небольшом огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны.

Подавайте со сметаной, греческим йогуртом, смешанным с чесноком, кетчупом или другим любимым соусом.

