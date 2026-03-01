Когда хочется пирожков, но лень месить тесто: как приготовить сырники с "пирожковой" начинкой (видео)
Вариант быстрого белкового завтрака
Если хочется домашних пирожков с яйцом и зеленым луком, но нет времени замешивать тесто и ждать, пока оно подойдет, выручит альтернатива – ленивые сырники с начинкой. Готовятся они из творога, вареных яиц и твердого сыра. Блюдо получается питательным и одновременно легким и полезным. Такой вариант особенно удобен для утреннего меню, ведь сырники с яйцом готовятся гораздо быстрее, чем классические пирожки.
Рецептом поделились в Instagram-блоге anna._.didus. Из указанного количества продуктов выходит 6 сырников.
Ингредиенты:
- творог — 200 г
- твердый сыр — 50 г
- яйца (сырые) – 1 шт.
- яйца (вареные) – 1 шт.
- зелень по вкусу
- мука для обваливания
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Творог разомните вилкой. Добавьте сырое яйцо и щепотку соли.
- Натрите твердый сыр на крупной терке, а вареное яйцо нарежьте кубиками среднего размера. Добавьте мелко нарезанную зелень.
- Слегка увлажненными руками сформируйте сырники. Обваляйте их в муке.
- Жарьте на небольшом огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны.
Подавайте со сметаной, греческим йогуртом, смешанным с чесноком, кетчупом или другим любимым соусом.