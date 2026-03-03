Завтрак нового уровня: горячий тост с ветчиной и яйцом, который понравится с первого кусочка (видео)

Вкусный и сытный завтрак

На завтрак можно приготовить множество блюд, в частности нежный лаваш с сырной начинкой, который быстро насыщает и дарит тепло утром. Но сегодня мы предлагаем горячий тост с ветчиной и яйцом – сочетание хрустящего хлеба, тягучего сыра, сочной ветчины и нежного запеченного желтка. Для наилучшего результата следует выбирать свежий тостовый хлеб с плотной текстурой и качественную ветчину, а сыр — хорошо плавящийся твердый и ароматный. Особое внимание уделите помидорам: спелые, сочные, без избыточной влаги – это сбалансирует вкус и консистенцию тоста. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить горячий тост с ветчиной и яйцом

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 2 ломтика;

ветчина – 1-2 слайса;

сыр твердый – 20-30 г;

помидоры – 1 кружочек или несколько кусочков черри;

яичный желток – 1 шт.;

соль, перец, орегано – по вкусу;

Способ приготовления:

Подготовить хлеб, вырезав середину одного ломтика, оставив рамочку. Выложить на противень целый ломтик хлеба, сверху слой сыра, ветчину и еще немного сыра. Накрыть подготовленной рамочкой из хлеба, в проем выложить нарезанные помидоры и аккуратно влить желток, проколов его зубочисткой. Посыпать специями и солью, запекать в разогретой до 180°C духовке 10–12 минут до золотистой корочки и расплавленного сыра.

Как и с чем подавать

Горячий тост с ветчиной и яйцом лучше всего подавать сразу после запекания, когда сыр еще тянется, а желток нежный и кремовый. Блюдо можно дополнить свежей зеленью, листьями салата или небольшой порцией овощного микса. К тосту хорошо подходят легкие соусы, например йогуртовый или острый томатный, а также кофейный или травяной напиток на завтрак. Такой завтрак подойдет как для обыденного утра, так и для праздничного стола.