Забудьте об обычном картофеле: эти челноки с мясом и сыром покорят всех (видео)
-
-
Вкусное и сытное блюдо
Картофель — универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд, в том числе запеченный картофель с фаршем и овощами. Сегодня мы предлагаем особый вариант – картофельные челноки с сочной мясной начинкой, грибами и сыром, которые становятся полноценным сытным блюдом. Для лучшего результата выбирайте большие плотные клубни без повреждений, а мясо и грибы – свежие и ароматные. Маленькие секреты: обжаренная сердцевина картофеля придает легкую хрусткость, а сливочный сыр в начинке делает его нежным и кремовым; также можно варьировать вид сыра по вкусу или добавить немного зелени для свежести. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".
Как приготовить картофельные челноки с фаршем
Ингредиенты:
- картофель большой – 2 кг;
- масло для жарки – по необходимости;
- ветчина или другое мясо – 1 кг;
- луковица – 1 шт;
- шампиньоны – 500 г;
- сливочный сыр – 200 г;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- сушеный чеснок – 1 ч. л.;
- моцарелла – 200 г;
Способ приготовления:
- Очистить картофель и разрезать пополам, аккуратно удалить сердцевину, формируя челноки.
- Обжарить картофельные челноки на горячем масле до румяной корочки.
- Ветчину смолоть в фарш, лук нарезать кубиками и обжарить на масле до золотистого цвета.
- Грибы порезать кубиками и обжарить до готовности.
- Смешать мясо с грибами, добавить сливочный сыр и специи, тщательно перемешать.
- Наполнить начинкой картофельные челноки и выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Сверху посыпать натертой моцареллой.
- Запекать в духовке при 180°C примерно 25 минут до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Картофельные челноки прекрасно сочетаются со свежим овощным салатом или легким соусом на основе сметаны. Для подачи можно украсить блюдо измельченной петрушкой или зеленью лука, а добавить немного острого соуса для контраста. Они станут как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу или запеченной птице. Подавать желательно горячими, прямо из духовки, чтобы сохранить кремовую текстуру начинки и хрустящую корочку.