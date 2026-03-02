Забудьте об обычном картофеле: эти челноки с мясом и сыром покорят всех (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Картофель — универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд, в том числе запеченный картофель с фаршем и овощами. Сегодня мы предлагаем особый вариант – картофельные челноки с сочной мясной начинкой, грибами и сыром, которые становятся полноценным сытным блюдом. Для лучшего результата выбирайте большие плотные клубни без повреждений, а мясо и грибы – свежие и ароматные. Маленькие секреты: обжаренная сердцевина картофеля придает легкую хрусткость, а сливочный сыр в начинке делает его нежным и кремовым; также можно варьировать вид сыра по вкусу или добавить немного зелени для свежести. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Как приготовить картофельные челноки с фаршем

Ингредиенты:

картофель большой – 2 кг;

масло для жарки – по необходимости;

ветчина или другое мясо – 1 кг;

луковица – 1 шт;

шампиньоны – 500 г;

сливочный сыр – 200 г;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

сушеный чеснок – 1 ч. л.;

моцарелла – 200 г;

Способ приготовления:

Очистить картофель и разрезать пополам, аккуратно удалить сердцевину, формируя челноки. Обжарить картофельные челноки на горячем масле до румяной корочки. Ветчину смолоть в фарш, лук нарезать кубиками и обжарить на масле до золотистого цвета. Грибы порезать кубиками и обжарить до готовности. Смешать мясо с грибами, добавить сливочный сыр и специи, тщательно перемешать. Наполнить начинкой картофельные челноки и выложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпать натертой моцареллой. Запекать в духовке при 180°C примерно 25 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Картофельные челноки прекрасно сочетаются со свежим овощным салатом или легким соусом на основе сметаны. Для подачи можно украсить блюдо измельченной петрушкой или зеленью лука, а добавить немного острого соуса для контраста. Они станут как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу или запеченной птице. Подавать желательно горячими, прямо из духовки, чтобы сохранить кремовую текстуру начинки и хрустящую корочку.