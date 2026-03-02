Ностальгия в каждом кусочке: классическое пирожное "Картошка" из печенья (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Лакомство знакомо с детства
Пирожные бывают разными – от нежных бисквитных до насыщенных шоколадных, и особой популярностью пользуются десерты с ароматом кофе или какао. Но сегодня мы предлагаем домашнее пирожное "Картошку" из печенья — быстрое, простое и невероятно вкусное. Для лучшего результата важно выбирать свежие ингредиенты: песочное печенье без посторонних добавок, качественный сливочный жир и сгущенку хорошей консистенции. Добавление какао не только подчеркивает вкус, но и делает десерт более ароматным, а правильное сочетание ингредиентов гарантирует идеальную текстуру – мягкую, нежную и немного рассыпчатую одновременно. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как приготовить пирожное "Картошка"
Ингредиенты:
- песочное печенье – 350 г;
- какао — 50 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сгущенка — 250 г;
Способ приготовления:
- Измельчить печенье в блендере до состояния крошки.
- Добавить какао и тщательно перемешать, отложить 2 ст. л. смеси для обваливания.
- Смешать крошку с растопленным сливочным маслом и сгущенкой, замесить до однородности сначала лопаткой, затем руками.
- Сформировать шарики, обвалять в отложенной крошке.
- Выложить на тарелку и оставить в холодильнике минимум на 2 часа для застывания.
Как и с чем подавать
Пирожное "Картошка" идеально сочетается с горячим кофе, молочным или шоколадным напитком. Для более праздничного вида десерт можно посыпать мелкой кокосовой стружкой или подать на красивую тарелку с ягодным соусом. Маленькие порционные шарики удобны для сервировки на фуршетах или детских столах и могут стать сладким подарком для друзей и близких. Благодаря простоте приготовления это пирожное легко делать заранее, оставляя его в холодильнике для охлаждения и формирования вкусов.