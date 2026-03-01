Когда нет времени стоять у плиты: сытный овощной ужин за 30 минут (видео)

Просто смешайте овощи и поставьте в духовку

Сытный и вкусный ужин не обязательно должен содержать мясо, потому что даже из простых овощей можно приготовить полноценное блюдо, которое понравится всей семье. Именно таким является ароматный запеченный картофель с овощами и сыром, который получается нежным внутри и аппетитно румяным сверху.

Блюдо особенно хорошо подойдет для тех дней, когда нужно быстро приготовить ужин из доступных ингредиентов. Если не добавлять сыр, то запеченный картофель с корнишонами можно готовить в дни поста. Рецептом поделились на странице в Instagram anna._.didus.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг

маринованные огурцы (корнишоны) – 3 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сыр -150 г

масло для жарки

специи для картофеля – по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте картофель кубиками или дольками. Обжарьте на сильном огне до полуготовности. На отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь. Нарежьте корнишоны тонкими кружочками. В форму для запекания выложите слоями: половину картофеля, обжаренную морковь с луком, слой корнишонов, оставшуюся часть картофеля и овощей. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут. За 5 минут до готовности щедро посыпьте блюдо тертым сыром.

Как подавать

Запеченный картофель с маринованными огурцами лучше всего подавать горячим. Перед подачей на стол обязательно посыпьте блюдо нарезанным укропом. Запеканка имеет достаточно насыщенный, пикантный вкус, поэтому гарнир к ней не нужен. При желании можно подать к ней соус "Тартар" или сметану, смешанную с пропущенным через пресс чесноком.