Когда нет времени стоять у плиты: сытный овощной ужин за 30 минут (видео)
Просто смешайте овощи и поставьте в духовку
Сытный и вкусный ужин не обязательно должен содержать мясо, потому что даже из простых овощей можно приготовить полноценное блюдо, которое понравится всей семье. Именно таким является ароматный запеченный картофель с овощами и сыром, который получается нежным внутри и аппетитно румяным сверху.
Блюдо особенно хорошо подойдет для тех дней, когда нужно быстро приготовить ужин из доступных ингредиентов. Если не добавлять сыр, то запеченный картофель с корнишонами можно готовить в дни поста. Рецептом поделились на странице в Instagram anna._.didus.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг
- маринованные огурцы (корнишоны) – 3 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сыр -150 г
- масло для жарки
- специи для картофеля – по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте картофель кубиками или дольками. Обжарьте на сильном огне до полуготовности.
- На отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь.
- Нарежьте корнишоны тонкими кружочками.
- В форму для запекания выложите слоями: половину картофеля, обжаренную морковь с луком, слой корнишонов, оставшуюся часть картофеля и овощей.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут. За 5 минут до готовности щедро посыпьте блюдо тертым сыром.
Как подавать
Запеченный картофель с маринованными огурцами лучше всего подавать горячим. Перед подачей на стол обязательно посыпьте блюдо нарезанным укропом. Запеканка имеет достаточно насыщенный, пикантный вкус, поэтому гарнир к ней не нужен. При желании можно подать к ней соус "Тартар" или сметану, смешанную с пропущенным через пресс чесноком.