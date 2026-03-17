Семья будет просить добавки: превратите обычный картофель в королевский завтрак

Картофельные оладьи на завтрак получаются нежными внутри и румяными снаружи

Завтрак часто задает тон всему дню, поэтому хочется, чтобы он был не только быстрым в приготовлении, но и по-настоящему вкусным и питательным. Раньше мы делились с вами рецептом ленивых вареников, с которых можно начать день, а теперь предлагаем приготовить картофельные оладьи. Благодаря сочетанию картофельного пюре, молока, яиц и муки оладьи получаются мягкими и нежными, с золотистой корочкой.

В этом рецепте предлагается добавлять в тесто зеленый лук, но при желании его можно заменить на укроп, сыр, свежий или вяленый помидор, ветчину или колбасу. Так что блюдо получается универсальным. Рецептом поделились на кулинарном портале "Господинька".

Ингредиенты

картофель или картофельное пюре — 250 г

вода — 350 мл

соль – 1,5 ч. л.

масло сливочное — 20 г

мука пшеничная — 300 г

яйца – 2 шт.

молоко — 400 мл

разрыхлитель — 10 г

лук зеленый — 20 г

масло – 2 ст. л.

масло сливочное — для смазки

сметана — для подачи

Приготовление

Из картофеля сделайте пюре. Добавьте примерно половину муки и тщательно перемешайте. Дайте массе немного остыть, после чего добавьте яйца и хорошо перемешайте. Постепенно вливайте молоко, постоянно размешивая, чтобы смесь стала однородной. Затем добавьте оставшуюся муку и разрыхлитель и замесите густое тесто. По консистенции оно должно напоминать классическое тесто для оладий — достаточно густое, но мягкое. Зеленый лук мелко нарежьте и добавьте в тесто. Он не только придает легкий аромат, но и делает вкус более свежим и выразительным. Хорошо перемешайте массу. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного растительного масла и равномерно распределите его по поверхности. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи, и слегка разравнивайте их. Жарьте примерно 2 минуты с одной стороны, после этого осторожно переверните оладьи и готовьте еще около 3 минут до румяной корочки. При необходимости переверните еще раз, чтобы они хорошо пропеклись внутри. Готовые картофельные оладьи переложите на тарелку и сразу смажьте небольшим количеством сливочного масла.

Как и с чем подавать

Картофельные оладьи лучше всего подавать горячими, сразу после жарки. Классический вариант — со свежей сметаной. Также они хорошо сочетаются с йогуртовым соусом, сливочным сыром или легким чесночным соусом. Для более сытного завтрака к картофельным оладьям можно подать свежие овощи, слабосоленый лосось, ветчину или яйца.