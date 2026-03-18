Луковая шелуха уже в прошлом: этот овощ окрасит яйца на Пасху в роскошный синий цвет (видео)

Узнайте, как сделать глубокий синий цвет пасхальных яиц без химии

Подготовка к Пасхе уже началась, и кроме рецепта пышной паски стоит заранее узнать, как покрасить яйца. Сделать это можно как с помощью готовых красителей, так и проверенным способом с луковой шелухой. Многие выбирают покупные красители из-за их насыщенных цветов, но это не всегда является лучшим вариантом, особенно если важна натуральность. Вместо этого можно использовать для окрашивания яиц обычную краснокочанную капусту.

Этим способом поделилась в TikTok блогер Анастасия Симашко. После окрашивания краснокочанной капустой получаются яйца глубокого сине-фиолетового оттенка.

Как покрасить яйца в синий цвет

Для приготовления натурального красителя понадобится краснокочанная капуста, соль, уксус, вода и яйца. Сначала капусту следует мелко нашинковать. Часть выложить на дно кастрюли, сверху аккуратно разместить яйца, а затем накрыть их остальной капустой. Далее добавить соль и уксус, залить водой так, чтобы она полностью покрывала содержимое кастрюли.

Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите яйца примерно 10 минут. После этого не спешите их вынимать: чтобы получить насыщенный и равномерный цвет, оставьте яйца в капустном отваре на ночь в холодильнике. Чем дольше они настаиваются, тем глубже будет оттенок.

Перед подачей на стол яйца можно аккуратно вытереть и смазать небольшим количеством растительного масла — это придаст им красивый блеск и сделает цвет еще более выразительным. Такой способ не только безопасен, но и позволяет создать по-настоящему оригинальные пасхальные украшения без использования искусственных красителей.

