Горячие бутерброды с колбасой: рецепт вкусного завтрака за 10 минут

Наталья Граковская
Бутерброды с колбасой и помидорами
Бутерброды с колбасой и помидорами. Фото Pinterest

Если вам надоела яичница, а на блины не хватает времени, попробуйте этот рецепт горячих бутербродов

Горячие бутерброды — одно из самых простых и быстрых блюд на завтрак. Они вкусные, сытные и всегда выручают, когда нет времени на приготовление более сложных блюд. Достаточно нескольких простых ингредиентов — и уже через 10 минут у вас на столе появится ароматное блюдо, которое нравится и взрослым, и детям.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась блогерша mamanata.food. Она не указывает точное количество ингредиентов, каждый может рассчитать его под свои нужды.

Ингредиенты

  • Хлеб
  • Колбаса или мясо
  • Помидор
  • Майонез
  • Сыр
  • Зелень

Этапы приготовления

  1. Колбасу (или мясо) и помидор нарежьте на небольшие кубики, зелень измельчите, а сыр натрите на мелкой терке. Все эти ингредиенты смешайте с майонезом.
  2. Разложите ломтики хлеба на противне. Затем равномерно распределите подготовленную нарезанную начинку поверх хлеба.
  3. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте примерно 10 минут, пока сыр не расплавится, а на бутербродах появится золотистая корочка.

Подавайте горячие бутерброды сразу после приготовления, чтобы они были вкусными.

