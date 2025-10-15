Горячие бутерброды с колбасой: рецепт вкусного завтрака за 10 минут

Если вам надоела яичница, а на блины не хватает времени, попробуйте этот рецепт горячих бутербродов

Горячие бутерброды — одно из самых простых и быстрых блюд на завтрак. Они вкусные, сытные и всегда выручают, когда нет времени на приготовление более сложных блюд. Достаточно нескольких простых ингредиентов — и уже через 10 минут у вас на столе появится ароматное блюдо, которое нравится и взрослым, и детям.

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась блогерша mamanata.food. Она не указывает точное количество ингредиентов, каждый может рассчитать его под свои нужды.

Ингредиенты

Хлеб

Колбаса или мясо

Помидор

Майонез

Сыр

Зелень

Этапы приготовления

Колбасу (или мясо) и помидор нарежьте на небольшие кубики, зелень измельчите, а сыр натрите на мелкой терке. Все эти ингредиенты смешайте с майонезом. Разложите ломтики хлеба на противне. Затем равномерно распределите подготовленную нарезанную начинку поверх хлеба. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте примерно 10 минут, пока сыр не расплавится, а на бутербродах появится золотистая корочка.

Подавайте горячие бутерброды сразу после приготовления, чтобы они были вкусными.