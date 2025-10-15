Горячие бутерброды с колбасой: рецепт вкусного завтрака за 10 минут
-
-
Если вам надоела яичница, а на блины не хватает времени, попробуйте этот рецепт горячих бутербродов
Горячие бутерброды — одно из самых простых и быстрых блюд на завтрак. Они вкусные, сытные и всегда выручают, когда нет времени на приготовление более сложных блюд. Достаточно нескольких простых ингредиентов — и уже через 10 минут у вас на столе появится ароматное блюдо, которое нравится и взрослым, и детям.
Рецептом на своей странице в Instagram поделилась блогерша mamanata.food. Она не указывает точное количество ингредиентов, каждый может рассчитать его под свои нужды.
Ингредиенты
- Хлеб
- Колбаса или мясо
- Помидор
- Майонез
- Сыр
- Зелень
Этапы приготовления
- Колбасу (или мясо) и помидор нарежьте на небольшие кубики, зелень измельчите, а сыр натрите на мелкой терке. Все эти ингредиенты смешайте с майонезом.
- Разложите ломтики хлеба на противне. Затем равномерно распределите подготовленную нарезанную начинку поверх хлеба.
- Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте примерно 10 минут, пока сыр не расплавится, а на бутербродах появится золотистая корочка.
Подавайте горячие бутерброды сразу после приготовления, чтобы они были вкусными.