Таких пасхальных яиц ваши гости еще не видели: как необычно покрасить яйца на Пасху (видео)

Для того чтобы получить необычный узор на пасхальных яйцах, достаточно иметь краситель и немного масла

Есть очень много разных способов сделать пасхальные яйца. Мы рассказывали, как покрасить яйца в синий цвет с помощью соцветий суданской розы. Теперь мы предлагаем попробовать лайфхак, который поможет получить яйца в крапинку.

Этот способ окрашивания очень простой в исполнении и позволяет создать действительно оригинальный пасхальный декор. В результате вы получите эффектные пасхальные яйца с интересным узором. Это отличная идея для тех, кто хочет разнообразить традиционное окрашивание и удивить всех красивыми и необычными яйцами к празднику. Лайфхаком поделились на странице e.gustos3 в Instagram.

Как покрасить яйца в крапинку

Для этого способа вам понадобится любой пищевой краситель, немного уксуса, растительное масло и перчатки. Оттенок красителя можно выбрать по своему вкусу – подойдет любой любимый цвет.

Сначала отварите яйца до состояния "вкрутую". Для окрашивания лучше брать белые яйца, потому что на них цвет проявляется ярче. Отдельно приготовьте раствор красителя, следуя инструкциям на упаковке, и добавьте к нему небольшое количество уксуса, чтобы цвет лучше закрепился.

Далее наденьте перчатки, нанесите немного масла на ладони и осторожно прокатайте в них яйцо, чтобы на скорлупе остались легкие жирные следы.

После этого осторожно опустите яйца в раствор с красителем. Уже через несколько минут их можно доставать. На поверхности появится характерный узор, и пасхальные яйца в крапинку будут готовы.

