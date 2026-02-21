Забудете о магазинном: как дома приготовить нежный паштет из куриной печени с морковью и яблоком (видео)

Необычайно вкусная закуска

Из печени можно приготовить много блюд: ее обжаривают, тушат с овощами или фруктами, например с грушей для нежного и сладковатого вкуса. Но сегодня мы предлагаем приготовить домашний паштет из куриной печени с яблоком и морковью, сочетающий кремовую текстуру сливок и легкую фруктовую нотку. Для этого рецепта важно выбирать свежую печень без темных пятен и признаков неприятного запаха, а яблоко – плотное, сладко-кислое, чтобы оно не разваривалось в кашу. Сливки лучше брать жирностью 20–30%, а масло – натуральное сливочное, чтобы соус получился насыщенным и гладким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alin_withkitchen".

Как приготовить паштет с яблоком

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г;

лук – 1 большой;

морковь – 1 небольшая;

яблоко (сладко-кислое) – 1 шт;

сливки 20–30% – 120–150 мл;

сливочное масло – 70–80 г;

масло для тушения – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

щепотка сахара – по вкусу;

Способ приготовления:

Печень очистить от пленок и прожилок, промыть, залить холодной водой и довести до кипения, проварить 5–7 минут, слить воду. Лук порезать, морковь натереть либо мелко порезать, яблоко порезать кубиками. На сковороде с небольшим количеством масла протушить лук до мягкости. Добавить морковь и яблоко, протушить 3-5 минут до мягкости овощей. Выложить печень, протушить все вместе еще 5–7 минут. Влить сливки, добавить сливочное масло, тушить на малом огне до растворения масла и получения однородной массы. Добавить соль, перец и щепотку сахара, тщательно перемешать. Переложить горячую массу в блендер и взбить в кремовую текстуру. Выложить паштет в форму, разровнять, сверху полить тонким слоем растопленного сливочного масла. Охладить в холодильнике до застывания.

Как и с чем подавать

Паштет лучше подавать охлажденным, нарезанным или намазанным на свежий хлеб или тосты. Для яркого вкуса можно добавить тонкие ломтики яблока или чуть-чуть зеленые сверху, украсить орехами или зернами граната. Кушанье хорошо сочетается с овощными салатами или легкими гарнирами, а также может стать частью праздничного пира. Домашний паштет получается гораздо нежнее и ароматнее магазинных, а вариации с разными фруктами или специями позволяют получить новый вкусовой оттенок каждый раз.