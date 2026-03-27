Свиная рулька в новом формате: рулет, который идеально сочетается с горчицей и хреном (видео)

Рулька – это часть свиной ноги, содержащая мясо с большим содержанием коллагена, благодаря чему блюда получаются нежными и сочными.

Обычно ее тушат в мультиварке или запекают в духовке, чтобы мясо стало мягким и ароматным. Но сегодня предлагаем приготовить рулет из рульки, который легко нарезать, подавать как закуску и добавить к праздничному столу. Для лучшего результата следует выбирать рульку без повреждений и с равномерным слоем жира, а специи подбирать свежие и ароматные, чтобы подчеркнуть вкус мяса и сбалансировать его естественную сочность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Этот рецепт позволяет варьировать вкусовые сочетания: вместо французской горчицы можно использовать дижонскую горчицу или острый хрен, а вместо мускатного ореха – смесь пряных трав по вкусу. Важно правильно подготовить мясо: очистка и отбивание рулета помогает специям глубже проникнуть в мясо, а варка в воде при низкой температуре обеспечивает нежную текстуру. Типичные ошибки — слишком толстая нарезка рулета, недостаточное обмазывание специями или несоблюдение времени под прессом после варки, что может повлиять на плотность и форму рулета.

Как приготовить рулет из свиной рульки

Ингредиенты:

свиная рулька – 1,3 кг;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – 1 ч.л;

мускатный орех – 0,5 ч.л;

чеснок – 5-6 зубцов;

французская горчица в зернах – 1 ст.л;

Способ приготовления:

Рульку очистить и вымыть. Разрезать вдоль, извлечь кость и прикрыть пищевой пленкой. Хорошо отбить мясо, чтобы придать однородную толщину. Посолить, поперчить и посыпать мускатным орехом. Натереть чеснок и добавить горчицу, равномерно распределить по всей поверхности. Свернуть тугой рулет и обернуть пищевой пленкой со всех сторон. Переложить в кастрюлю, залить холодной водой и поставить вариться. С момента закипания варить 3 часа до полной готовности. Еще горячий рулет положить под пресс для охлаждения.

Как и с чем подавать

Рулет нарезать тонкими ломтиками и подавать в качестве праздничной закуски или части обеда. Он хорошо сочетается с черным хлебом, домашним хреном, горчицей и свежими овощами. Украсить блюдо можно зеленью петрушки, укропа или колечками красного перца для яркого вида. Такой рулет станет эффектным украшением праздничного стола и отличной закуской для семьи и гостей.