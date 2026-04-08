Салат из редиса с яйцом – весенняя свежесть на тарелке! Готовлю за 10 минут и едим каждый день

Редис с яйцом – просто и очень вкусно

Весной на прилавках магазинов в большом количестве появляется сочная и хрустящая редиска. Из нее можно приготовить разнообразные салаты: от легких овощных до питательных вариантов с мясом или яйцами. Редис придает блюдам свежесть, легкую пикантность и приятный аромат, поэтому прекрасно подходит для ежедневного меню.

Раньше мы делились рецептом праздничного салата из редиса и копченой курятины, а теперь предлагаем более простой рецепт салата из редиски, который идеально подойдет для повседневного стола. Блюдо получается сытным и в то же время легким. Подавать салат из редиски с яйцом вкусно с отварным картофелем, мясными блюдами или как дополнение к бутербродам.

Как приготовить салат из редиски с яйцом

Чтобы салат получился максимально вкусным, важно правильно выбрать редиску. Она должна быть твердой, упругой на ощупь, без трещин и мягких участков. Обращайте внимание на кожицу — она должна быть гладкой и яркой, без темных пятен. Если редиска продается с ботвой, она должна выглядеть свежей и не увядшей.

Во время приготовления учтите несколько простых нюансов. Если редиска имеет горьковатый вкус, её можно замочить в холодной воде на 10–15 минут, и её вкус станет нежнее. Для более легкого варианта салата майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом. Также не стоит готовить салат заранее, ведь редиска быстро пускает сок, из-за чего блюдо может потерять свою свежесть и аппетитный вид.

Ингредиенты:

вареные яйца — 4 шт.

редис — 300 г

зеленый лук – небольшой пучок

укроп – по вкусу

майонез — 2-3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Приготовление: