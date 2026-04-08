Салат из редиса с яйцом – весенняя свежесть на тарелке! Готовлю за 10 минут и едим каждый день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Редис с яйцом – просто и очень вкусно
Весной на прилавках магазинов в большом количестве появляется сочная и хрустящая редиска. Из нее можно приготовить разнообразные салаты: от легких овощных до питательных вариантов с мясом или яйцами. Редис придает блюдам свежесть, легкую пикантность и приятный аромат, поэтому прекрасно подходит для ежедневного меню.
Раньше мы делились рецептом праздничного салата из редиса и копченой курятины, а теперь предлагаем более простой рецепт салата из редиски, который идеально подойдет для повседневного стола. Блюдо получается сытным и в то же время легким. Подавать салат из редиски с яйцом вкусно с отварным картофелем, мясными блюдами или как дополнение к бутербродам.
Как приготовить салат из редиски с яйцом
Чтобы салат получился максимально вкусным, важно правильно выбрать редиску. Она должна быть твердой, упругой на ощупь, без трещин и мягких участков. Обращайте внимание на кожицу — она должна быть гладкой и яркой, без темных пятен. Если редиска продается с ботвой, она должна выглядеть свежей и не увядшей.
Во время приготовления учтите несколько простых нюансов. Если редиска имеет горьковатый вкус, её можно замочить в холодной воде на 10–15 минут, и её вкус станет нежнее. Для более легкого варианта салата майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом. Также не стоит готовить салат заранее, ведь редиска быстро пускает сок, из-за чего блюдо может потерять свою свежесть и аппетитный вид.
Ингредиенты:
вареные яйца — 4 шт.
редис — 300 г
зеленый лук – небольшой пучок
укроп – по вкусу
майонез — 2-3 ст. л.
соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.
- Редиску хорошо вымойте, обрежьте кончики и нарежьте кружочками или полукружочками.
- Зеленый лук и укроп мелко нарежьте.
- В глубокой миске смешайте яйца, редиску и зелень.
- Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.
- Хорошо перемешайте салат и подавайте к столу сразу после приготовления.