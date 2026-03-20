Укр

Медовик без духовки: как приготовить нежный торт на сковороде (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Медовик на сковороде. Фото instagram.com

Этот тортик получается не хуже классического

Среди домашней выпечки можно найти множество простых вариантов, в частности ленивый пирог с творогом и ягодами, не требующий сложных техник. Но сегодня предлагается еще более быстрый и не менее вкусный десерт — медовик на сковородке, имеющий корни в традиционной домашней кухне, где выпечку часто адаптировали под условия без духовки. Для удачного результата важно выбирать натуральный мед без постороннего запаха и качественное сливочное масло, ведь именно они формируют глубину вкуса коржей. Типичные ошибки – перегрев меда или слишком сильный огонь во время жарки, из-за чего коржи могут горчить или пересыхать; в качестве вариации можно заменить часть сметаны в креме йогуртом или добавить орехи для текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить медовик на сковороде

Ингредиенты:

  • мед – 100 г.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • сливочное масло – 100 г.;
  • соль – щепотка;
  • сахар – 100 г.;
  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 150 г.;
  • сметана 20% – 400 г.;
  • крем-сыр – 200 г.;
  • сахарная пудра – по вкусу;
  • ванильный экстракт – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Соединить мед с содой на невысоком огне и прогреть до карамельного цвета, постоянно помешивая.
  2. Добавить сливочное масло, перемешать до полного растворения и перелить в миску.
  3. Добавить яйца, сахар, соль и перемешать до однородности, затем ввести муку и замесить тесто.
  4. Разогреть сковороду на слабом огне, выложить 2 ст. л. теста, разровнять в тонкий корж.
  5. Жарить корж примерно 3 минуты с одной стороны, перевернуть и готовить еще около 30 секунд, после чего снять.
  6. Повторить процесс с остальным тестом до получения коржей.
  7. Смешать сметану, крем-сыр, сахарную пудру и ванильный экстракт в однородный крем.
  8. Перемазать лепешки кремом, формируя торт.
  9. Измельчить один корж или песочное печенье в крошку и осыпать торт сверху.
  10. Оставить торт в холодильнике на 2-3 часа для пропитки.

Как и с чем подавать

Медовик подавать охлажденным, нарезав порционными кусочками. Для украшения можно использовать крошку, измельченные орехи или лёгкий медовый соус. Десерт хорошо сочетается с чаем, кофе или молоком и может дополнять праздничный стол. При желании можно подать с ягодами или фруктами для свежего акцента. Этот рецепт позволяет приготовить нежный и ароматный торт без духовки, сохраняя классический вкус медовника в современном формате.

Теги:
