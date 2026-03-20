Медовик без духовки: как приготовить нежный торт на сковороде (видео)

Этот тортик получается не хуже классического

Среди домашней выпечки можно найти множество простых вариантов, в частности ленивый пирог с творогом и ягодами, не требующий сложных техник. Но сегодня предлагается еще более быстрый и не менее вкусный десерт — медовик на сковородке, имеющий корни в традиционной домашней кухне, где выпечку часто адаптировали под условия без духовки. Для удачного результата важно выбирать натуральный мед без постороннего запаха и качественное сливочное масло, ведь именно они формируют глубину вкуса коржей. Типичные ошибки – перегрев меда или слишком сильный огонь во время жарки, из-за чего коржи могут горчить или пересыхать; в качестве вариации можно заменить часть сметаны в креме йогуртом или добавить орехи для текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить медовик на сковороде

Ингредиенты:

мед – 100 г.;

сода – 1 ч. л.;

сливочное масло – 100 г.;

соль – щепотка;

сахар – 100 г.;

яйца – 3 шт.;

мука – 150 г.;

сметана 20% – 400 г.;

крем-сыр – 200 г.;

сахарная пудра – по вкусу;

ванильный экстракт – по вкусу;

Способ приготовления:

Соединить мед с содой на невысоком огне и прогреть до карамельного цвета, постоянно помешивая. Добавить сливочное масло, перемешать до полного растворения и перелить в миску. Добавить яйца, сахар, соль и перемешать до однородности, затем ввести муку и замесить тесто. Разогреть сковороду на слабом огне, выложить 2 ст. л. теста, разровнять в тонкий корж. Жарить корж примерно 3 минуты с одной стороны, перевернуть и готовить еще около 30 секунд, после чего снять. Повторить процесс с остальным тестом до получения коржей. Смешать сметану, крем-сыр, сахарную пудру и ванильный экстракт в однородный крем. Перемазать лепешки кремом, формируя торт. Измельчить один корж или песочное печенье в крошку и осыпать торт сверху. Оставить торт в холодильнике на 2-3 часа для пропитки.

Как и с чем подавать

Медовик подавать охлажденным, нарезав порционными кусочками. Для украшения можно использовать крошку, измельченные орехи или лёгкий медовый соус. Десерт хорошо сочетается с чаем, кофе или молоком и может дополнять праздничный стол. При желании можно подать с ягодами или фруктами для свежего акцента. Этот рецепт позволяет приготовить нежный и ароматный торт без духовки, сохраняя классический вкус медовника в современном формате.