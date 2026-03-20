Медовик без духовки: как приготовить нежный торт на сковороде (видео)
Этот тортик получается не хуже классического
Среди домашней выпечки можно найти множество простых вариантов, в частности ленивый пирог с творогом и ягодами, не требующий сложных техник. Но сегодня предлагается еще более быстрый и не менее вкусный десерт — медовик на сковородке, имеющий корни в традиционной домашней кухне, где выпечку часто адаптировали под условия без духовки. Для удачного результата важно выбирать натуральный мед без постороннего запаха и качественное сливочное масло, ведь именно они формируют глубину вкуса коржей. Типичные ошибки – перегрев меда или слишком сильный огонь во время жарки, из-за чего коржи могут горчить или пересыхать; в качестве вариации можно заменить часть сметаны в креме йогуртом или добавить орехи для текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить медовик на сковороде
Ингредиенты:
- мед – 100 г.;
- сода – 1 ч. л.;
- сливочное масло – 100 г.;
- соль – щепотка;
- сахар – 100 г.;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 150 г.;
- сметана 20% – 400 г.;
- крем-сыр – 200 г.;
- сахарная пудра – по вкусу;
- ванильный экстракт – по вкусу;
Способ приготовления:
- Соединить мед с содой на невысоком огне и прогреть до карамельного цвета, постоянно помешивая.
- Добавить сливочное масло, перемешать до полного растворения и перелить в миску.
- Добавить яйца, сахар, соль и перемешать до однородности, затем ввести муку и замесить тесто.
- Разогреть сковороду на слабом огне, выложить 2 ст. л. теста, разровнять в тонкий корж.
- Жарить корж примерно 3 минуты с одной стороны, перевернуть и готовить еще около 30 секунд, после чего снять.
- Повторить процесс с остальным тестом до получения коржей.
- Смешать сметану, крем-сыр, сахарную пудру и ванильный экстракт в однородный крем.
- Перемазать лепешки кремом, формируя торт.
- Измельчить один корж или песочное печенье в крошку и осыпать торт сверху.
- Оставить торт в холодильнике на 2-3 часа для пропитки.
Как и с чем подавать
Медовик подавать охлажденным, нарезав порционными кусочками. Для украшения можно использовать крошку, измельченные орехи или лёгкий медовый соус. Десерт хорошо сочетается с чаем, кофе или молоком и может дополнять праздничный стол. При желании можно подать с ягодами или фруктами для свежего акцента. Этот рецепт позволяет приготовить нежный и ароматный торт без духовки, сохраняя классический вкус медовника в современном формате.