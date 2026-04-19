Белковые котлеты без мяса: легкие, нежные и очень сытные (видео)

Блюдо получается сытным и вкусным

Котлеты бывают разными — мясными, рыбными, овощными, в частности, популярные куриные, которые ценят нежную текстуру и скорость приготовления. В то же время, современная кухня все чаще предлагает альтернативы без мяса, с акцентом на пользу и баланс питательных веществ. А сегодня предлагается вариант белковых котлет из творога, сочетающих легкость, сытность и нежный вкус. Для удачного результата важно выбирать творог средней влажности – слишком влажный сделает массу жидкой, а также не переборщите с мукой, чтобы котлеты оставались мягкими, а не "резиновыми". Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить белковые котлеты

Ингредиенты:

творог – 185 г;

яйца вареные – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

твердый сыр – 50 г;

зелень – 1 небольшой пучок;

мука – 2–3 ст. л.;

Способ приготовления:

Натереть вареные яйца и сыр на мелкой терке. Смешать творог, натертые яйца, сыр, сырое яйцо, измельченную зелень и соль. Тщательно размять массу вилкой до однородной консистенции. Добавить муку по частям, перемешать до формирования мягкого, слегка липкого теста. Сформировать влажными руками маленькие котлеты одинакового размера. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Как и с чем подавать

Белковые котлеты лучше всего подавать теплыми сразу после приготовления. Они хорошо смешиваются со сметаной, йогуртовыми соусами или легкими овощными салатами. Для подачи можно добавить свежую зелень или соус на основе чеснока и зелени. Также такие котлеты подходят как самостоятельное блюдо или как дополнение к гарнирам из круп или овощей.

Этот рецепт демонстрирует, как из простых ингредиентов можно приготовить полезную и вкусную альтернативу классическим котлетам. Благодаря своей универсальности он легко адаптируется под разные вкусы и рационы.