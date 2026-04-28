Оладьи получатся пышными и нежными: на чем их приготовить (видео)

Завтрак может быть простым и вместе с тем особенным, если добавить к нему карамельные тосты — хрустящие снаружи и нежные внутри, с легкой сладкой корочкой. Но сегодня мы предлагаем более сытный вариант утреннего блюда – пышные мини-оладьи на кефире, которые по правильной технологии получаются высокими и воздушными. Важно обращать внимание на качество кефира: он должен быть свежим и комнатной температурой, ведь холодный продукт ухудшает реакцию соды и влияет на текстуру. Муку лучше использовать пшеничную высшего качества, обязательно просеянную — это помогает избежать плотности теста и делает оладьи более нежными. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "diali_cooking".

Во время приготовления важно не превышать количество муки: излишек делает тесто тяжелым и лишает оладьи пышности. Также не стоит слишком долго вымешивать массу — достаточно объединить ингредиенты, чтобы сохранить воздушную структуру. Для более выразительного вкуса можно добавить ваниль или щепотку корицы, а кефир при необходимости заменить на простоквашу или питьевой йогурт без добавок. Такой базовый рецепт проистекает из домашней славянской кухни, где простые ингредиенты всегда использовались для быстрых и питательных завтраков.

Как приготовить оладьи на кефире

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

соль – щепотка;

кефир – 500 мл;

сода пищевая – 1 ч. л.;

мука — 300 г;

масло для обжаривания.

Способ приготовления:

Смешать яйцо, сахар и соль до однородности. Влить тёплый кефир и тщательно перемешать. Добавить просеянную муку и соду, замесить венчиком тесто до однородной консистенции. Оставить тесто под полотенцем на 10–15 минут для активации реакции. Переложить тесто в кондитерский мешок или использовать ложку для формования оладий. Выкладывать тесто на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривать под крышкой до появления золотистой корочки. Перевернуть и довести готовность с другой стороны.

Как и с чем подавать

Мини-оладьями лучше всего наслаждаться, когда они теплые, сразу после приготовления. Их можно подавать с медом, вареньем, сгущенкой или сметаной. Для более сбалансированного завтрака хорошо добавить свежие ягоды, бананы или орехи. Также оладьи удачно сочетаются с йогуртом или легкими творожными кремами, а для праздничной подачи их можно посыпать сахарной пудрой или полить карамельным соусом.

Готовые оладьи получаются нежными внутри и с легкой хрустящей корочкой, что делает их универсальным вариантом как для быстрого завтрака, так и для домашнего угощения.