Оладьи получатся пышными и нежными: на чем их приготовить (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Завтрак может быть простым и вместе с тем особенным, если добавить к нему карамельные тосты — хрустящие снаружи и нежные внутри, с легкой сладкой корочкой. Но сегодня мы предлагаем более сытный вариант утреннего блюда – пышные мини-оладьи на кефире, которые по правильной технологии получаются высокими и воздушными. Важно обращать внимание на качество кефира: он должен быть свежим и комнатной температурой, ведь холодный продукт ухудшает реакцию соды и влияет на текстуру. Муку лучше использовать пшеничную высшего качества, обязательно просеянную — это помогает избежать плотности теста и делает оладьи более нежными. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "diali_cooking".
Во время приготовления важно не превышать количество муки: излишек делает тесто тяжелым и лишает оладьи пышности. Также не стоит слишком долго вымешивать массу — достаточно объединить ингредиенты, чтобы сохранить воздушную структуру. Для более выразительного вкуса можно добавить ваниль или щепотку корицы, а кефир при необходимости заменить на простоквашу или питьевой йогурт без добавок. Такой базовый рецепт проистекает из домашней славянской кухни, где простые ингредиенты всегда использовались для быстрых и питательных завтраков.
Как приготовить оладьи на кефире
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- соль – щепотка;
- кефир – 500 мл;
- сода пищевая – 1 ч. л.;
- мука — 300 г;
- масло для обжаривания.
Способ приготовления:
- Смешать яйцо, сахар и соль до однородности.
- Влить тёплый кефир и тщательно перемешать.
- Добавить просеянную муку и соду, замесить венчиком тесто до однородной консистенции.
- Оставить тесто под полотенцем на 10–15 минут для активации реакции.
- Переложить тесто в кондитерский мешок или использовать ложку для формования оладий.
- Выкладывать тесто на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривать под крышкой до появления золотистой корочки.
- Перевернуть и довести готовность с другой стороны.
Как и с чем подавать
Мини-оладьями лучше всего наслаждаться, когда они теплые, сразу после приготовления. Их можно подавать с медом, вареньем, сгущенкой или сметаной. Для более сбалансированного завтрака хорошо добавить свежие ягоды, бананы или орехи. Также оладьи удачно сочетаются с йогуртом или легкими творожными кремами, а для праздничной подачи их можно посыпать сахарной пудрой или полить карамельным соусом.
Готовые оладьи получаются нежными внутри и с легкой хрустящей корочкой, что делает их универсальным вариантом как для быстрого завтрака, так и для домашнего угощения.