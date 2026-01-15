Запеканка из гречки и куриного филе: рецепт сытного ужина без лишних затрат

Осталась гречка? Приготовьте из нее ароматную запеканку с курицей и овощами

Гречка — это привычное блюдо для ежедневного меню многих семей. Мы уже рассказывали, как сделать ее рассыпчатой. Но даже вкусно приготовленный гарнир иногда хочется разнообразить. В таком случае попробуйте приготовить запеканку из гречки, курицы и овощей.

Рецептом запеканки поделились в Telegram-канале "Смачна хата". Это блюдо – простой и вкусный вариант для использования недоеденной гречки.

Ингредиенты:

• 1 стакан отварной гречки

• 300 г куриного филе

• 1 луковица

• 1 морковь

• 1 болгарский перец

• 150 мл сметаны или сливок

• 100 г сыра

• Соль, перец, специи по вкусу

• Масло для жарки

Если в холодильнике нет курицы, ее можно заменить обжаренными шампиньонами. Также мясо можно заменить на колбасу либо сосиски. Для заливки выбирайте сметану или сливки с высоким процентом жирности, чтобы они не свернулись хлопьями при запекании.

Способ приготовления:

Нарежьте курицу небольшими кубиками (примерно 2х2 см). Обжарьте ее на разогретой сковороде с луком до появления лёгкой золотой корочки. Добавьте натертую морковь и нарезанный перец. Тушите овощи 5–7 минут до мягкости. В глубокой миске смешайте отварную гречку, обжаренную курицу с овощами и сметану. Добавьте специи. Если смесь кажется вам слишком густой, добавьте 2–3 ст. л. воды или бульона. Выложите массу в жаростойкую форму, равномерно распределите. Сверху щедро посыпьте натертым сыром. Запекайте при 180°C около 20 минут. Если сыр начинает быстро подгорать, накройте форму фольгой на первые 10 минут, а затем снимите ее для образования аппетитной корочки.

К запекане из гречки с мясом можно дополнительно приготовить соус Дзадзики. Также ее можно подавать на стол вместе с маринованным луком, салатом из свеклы. Перед подачей сбрызните запеканку несколькими каплями нерафинированного подсолнечного или трюфельного масла для особого аромата.