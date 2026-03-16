Никто не догадается, что эти тефтели без мяса: из чего их готовят во время поста (видео)

Во время поста готовят немало простых и одновременно интересных блюд.

Одной из них является "икра" из манки, которая стала популярной благодаря своей доступности и необычному вкусу. Но сегодня мы предлагаем еще одно питательное блюдо — ароматные тефтели из круп и овощей в томатном соусе. Основа рецепта – гречка и рис, которые создают нежную текстуру и хорошо держат форму, поэтому важно отварить их до мягкости, чтобы масса легко формировалась. Для более насыщенного вкуса следует использовать качественную томатную пасту, свежую зелень и ароматные специи, а по желанию в смесь можно добавить чеснок, паприку или сушеные травы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".

Как приготовить тефтели из гречки и риса

Ингредиенты:

гречка – 1 стакан;

рис – 1 стакан;

зелень – 1 пучок;

лук репчатый – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

томатная паста – 3 ст. л.;

крахмал – 3 ст. л.;

масло растительное – 1 ст. л.;

вода – 1 стакан;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить гречку и рис до готовности, позволяя рису чуть-чуть развариться для лучшей текстуры. Нарезать лук маленькими кубиками, морковь натереть на большой терке. Разогреть растительное масло на сковороде, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и тушить до мягкости. Половину овощной зажарки отложить, а остальное добавить воду и томатную пасту, довести до кипения и проварить примерно 7 минут. Посолить соус и добавить специи по вкусу. Соединить отварную гречку, рис и отложенные овощи, перебить массу блендером до однородной консистенции. Добавить крахмал, измельченную зелень, соль и специи, тщательно перемешать. Выложить половину томатного соуса в форму для запекания. Сформировать влажными руками тефтели и выложить в форму. Равномерно полить тефтели остальным соусом. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25 минут до готовности.

Как и с чем подавать

Постные тефтели лучше подавать горячими вместе с томатным соусом, в котором они запекались. Блюдо можно дополнить свежей зеленью, салатом из сезонных овощей или подать с хрустящим хлебом. Также тефтели хорошо сочетаются с овощными гарнирами, например тушеной капустой или запеченным картофелем. Благодаря сочетанию круп и овощей это блюдо получается сытным, ароматным и отлично подходит для ежедневного постного меню.