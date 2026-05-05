Печеночный паштет без лишних хлопот: все смешать и в духовку (видео)

Паштет – это пастообразная закуска из мяса, печени, овощей или бобовых, которая может быть как нежной кремовой, так и более структурной.

В кулинарной традиции встречаются разные вариации: классические мясные, овощные, а также более современные – например, паштеты с фасолью или грибами. Сегодня мы предлагаем запеченный куриный печеночный паштет, который готовится максимально просто – все ингредиенты сочетаются сразу в форме без предварительного обжаривания. Для лучшего результата важно выбирать свежую печень без резкого запаха, плотные яблоки с легкой кислинкой и качественные сливки, ведь именно они формируют нежную текстуру и глубину вкуса. Следует избегать пересушивания в духовке, а также не перебивать массу слишком долго, чтобы паштет не потерял бархатную структуру; по желанию можно добавить шампиньоны или заменить яблоко грушей для более мягкого вкусового профиля. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "kuhar.ua".

Как приготовить печеночный паштет

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г;

лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яблоко — 1-2 шт.;

сливки (20–30%) – 150 мл;

сливочное масло — 80 г;

кориандр – 0,5 ч. л.;

копченая паприка – 0,5 ч. л.;

уцхо-сунели — 0,5 ч. л.;

черный перец – 0,5 ч. л.;

сахар – 0,5 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Печень тщательно промыть, очистить от плёнок и выложить в форму для запекания. Добавить лук, нарезанный кусочками, морковь, натертую на терке, и яблоко, очищенное и нарезанное кусочками. Добавить все специи, кусочки сливочного масла и влить сливки, после чего постепенно перемешать содержимое формы. Накрыть фольгой и запекать при 180 С примерно 45 минут, за 15 минут до готовности фольгу снять. Готовую массу вместе с соком и овощами перебить блендером до полностью однородной кремовой текстуры. Дать немного остыть для стабилизации структуры.

Как и с чем подавать

Паштет лучше всего подходит охлажденным, поданным на поджаренном хлебе, тосте или хрустящих гренках. Его можно дополнить маринованными огурцами, карамелизированным луком или свежей зеленью, что подчеркнет нежность текстуры. Для более внятного вкуса хорошо сочетается с ягодными соусами, горчицей или легким хреном. Как вариант подачи можно сформировать паштет в рулет со сливочным маслом или подать в небольших порционных баночках в качестве закуски к праздничному столу.

Запеченный печеночный паштет получается нежным, ароматным и сбалансированным по вкусу благодаря сочетанию овощей, яблок и специй. Такой способ приготовления позволяет получить домашнюю закуску без лишних усилий и сложных процессов. Рецепт легко адаптируется под свои предпочтения, добавляя новые ингредиенты или меняя специи.