Не компот и не джем: сухое варенье из карамелизированных яблок удивит всех (видео)

Вкусный и полезный перекус

Яблоки – один из самых популярных фруктов в кулинарии, из которых готовят множество блюд, от свежих десертов до выпечки, например яблоки в тесте. Их сладкий вкус и аромат прекрасно смешиваются с пряностями и сахаром.

Но сегодня мы предлагаем оригинальный вариант – сухое яблочное варенье, которое сохраняет вкус и пользу фруктов в концентрированной форме. Такая заготовка станет отличной альтернативой свежим яблокам и отлично подойдет для зимнего чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить сухое варенье из яблок

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг;

сахар – 200 г;

лимонная кислота – 1 ч. л.;

корица – 1 ч. л.;

Способ приготовления: