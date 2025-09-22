Не компот и не джем: сухое варенье из карамелизированных яблок удивит всех (видео)
-
-
Вкусный и полезный перекус
Яблоки – один из самых популярных фруктов в кулинарии, из которых готовят множество блюд, от свежих десертов до выпечки, например яблоки в тесте. Их сладкий вкус и аромат прекрасно смешиваются с пряностями и сахаром.
Но сегодня мы предлагаем оригинальный вариант – сухое яблочное варенье, которое сохраняет вкус и пользу фруктов в концентрированной форме. Такая заготовка станет отличной альтернативой свежим яблокам и отлично подойдет для зимнего чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить сухое варенье из яблок
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг;
- сахар – 200 г;
- лимонная кислота – 1 ч. л.;
- корица – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Помыть яблоки, очистить от кожуры и сердцевины, порезать маленькими кубиками.
- Засыпать сахаром яблоки и оставить на 30 минут для выделения сока.
- Добавить лимонную кислоту и корицу, перемешать.
- Выложить яблоки в широкий сотейник или противень с антипригарным покрытием.
- Карамелизовать яблоки на среднем огне или в духовке при 120–140 °C, помешивая, пока жидкость не выпарится и фрукты не станут сухими и мягкими.
- Охладить и хранить в сухой стерильной банке.