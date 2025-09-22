Укр

Не компот и не джем: сухое варенье из карамелизированных яблок удивит всех (видео)

Мария Швец
Универсальная сладкая заготовка
Вкусный и полезный перекус

Яблоки – один из самых популярных фруктов в кулинарии, из которых готовят множество блюд, от свежих десертов до выпечки, например яблоки в тесте. Их сладкий вкус и аромат прекрасно смешиваются с пряностями и сахаром.

Но сегодня мы предлагаем оригинальный вариант – сухое яблочное варенье, которое сохраняет вкус и пользу фруктов в концентрированной форме. Такая заготовка станет отличной альтернативой свежим яблокам и отлично подойдет для зимнего чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить сухое варенье из яблок

Ингредиенты:

  • яблоки – 1 кг;
  • сахар – 200 г;
  • лимонная кислота – 1 ч. л.;
  • корица – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Помыть яблоки, очистить от кожуры и сердцевины, порезать маленькими кубиками.
  2. Засыпать сахаром яблоки и оставить на 30 минут для выделения сока.
  3. Добавить лимонную кислоту и корицу, перемешать.
  4. Выложить яблоки в широкий сотейник или противень с антипригарным покрытием.
  5. Карамелизовать яблоки на среднем огне или в духовке при 120–140 °C, помешивая, пока жидкость не выпарится и фрукты не станут сухими и мягкими.
  6. Охладить и хранить в сухой стерильной банке.
