Семейный обед всего за час: ленивые голубцы, тающие во рту (видео)

Традиционные голубцы – классическое украинское блюдо, где фарш с рисом заворачивают в листья капусты и тушат в соусе. Но сегодня мы предлагаем более быстрый вариант – ленивые голубцы, которые сохраняют классический вкус, но готовятся на противень в духовке, что экономит время и усилия. Для блюда лучше выбирать свежую молодую капусту, сочные морковь и лук, а фарш – свежий и не слишком жирный, чтобы голубцы были нежными и сочными. Добавление специй и небольшого количества муки в заливку помогает получить однородный соус и избежать типичных ошибок, когда он расслаивается или получается слишком редким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " katia_cooking_ ".

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты

фарш – 700 г;

рис в сухом виде – 130 г;

капуста молодая – половинка;

лук – 1 шт;

морковь – 2 шт;

томатная паста – 3 ст. л;

сметана – 4 ст. л;

мука – 2 ст. л;

соль, специи – по вкусу;

масло для жарки – 2–3 ст. л;

вода – 0,5 л;

Способ приготовления:

Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости. Добавить нашинкованую капусту и тушить 10-15 мин. Смешать в большой миске фарш, предварительно отваренный рис и обжаренные овощи. Добавить соль и специи, тщательно перемешать. Сформировать голубцы и выложить их на противень. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, муку, соль и воду до однородности. Залить голубцы заливкой и запекать в духовке 40-50 мин.

Как и с чем подавать

Ленивые голубцы лучше всего подавать горячими, прямо из духовки, со сметаной или легким соусом на основе томатной пасты. Украсить можно свежей зеленью, паприкой или мелко нарезанной морковью. Хорошо сочетаются с картофельным пюре, лёгким салатом или домашним хлебом. Для праздничного стола можно выложить на красивое блюдо и подать вместе с традиционным компотом или простоквашей.