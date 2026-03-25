Мороженая скумбрия в "Сильпо" сейчас на 50 грн дешевле: как сделать из нее деликатес в томатном соусе (видео)

Необычайно вкусная закуска

Скумбрия – универсальная рыба для быстрых и вкусных блюд: ее тушат, запекают или маринуют. И именно сейчас в "Сильпо" ее можно купить по выгодной цене, что делает приготовление маринованной рыбы еще более приятной. Так, с 19 по 25 марта 2026 в магазинах "Сильпо" свежемороженую скумбрию 100г предлагают только за 269 грн вместо привычных 319 грн, то есть экономия составляет 16% или 50 грн. Это прекрасная возможность не только сэкономить, но и попытаться приготовить ароматную закуску собственноручно. Покупая скумбрию по акционной цене, можно экспериментировать с маринадами, добавлять специи и создавать новые вкусные вариации без страха испортить продукт.

Маринованная скумбрия в томатном соусе – это блюдо, сочетающее насыщенный вкус рыбы и легкую кисло-сладкую нотку маринада. В основе рецепта – свежемороженая скумбрия, которая после правильного маринования остается нежной и сочной, а соус из кетчупа, уксуса и специй придает яркости и аромату. Важно правильно выбирать рыбу: тушку без повреждений и с равномерной заморозкой, чтобы во время приготовления мясо не стало сухим и сохранило текстуру. Лук для соуса лучше нарезать тонкими полукольцами, тогда он быстро карамелизуется, отдавая соусу сладкие и насыщенные нотки; При желании кетчуп можно заменить домашним томатным пюре с щепоткой сахара и соли для более натурального вкуса. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "kosina_food0".

Как замариновать скумбрию в томатном соусе

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая – 2 шт;

лук репчатый – 3 шт;

кетчуп – 400 мл;

соль – 1 ст.л;

сахар – 1 ст.л;

уксус 9% – 100 мл;

растительное масло – 50 мл;

Способ приготовления:

Разморозить скумбрию при комнатной температуре или в холодильнике. Нарезать лук полукольцами. В сотейнике смешать кетчуп, соль, сахар, уксус и подсолнечное масло, довести до кипения. Добавить лук и тушить на среднем огне 5 минут. Поместить скумбрию в соус и готовить на слабом огне еще 15–20 минут. Дать блюду остыть до комнатной температуры перед подачей.

Как и с чем подавать

Маринованную скумбрию можно подавать как закуску или с гарнирами – рисом, овощами или картофелем. Украшать свежей зеленью, ломтиками лимона или зернами граната для яркой подачи. Легкие соусы на основе йогурта или сметаны подчеркнут вкус рыбы и придадут нежности каждому кусочку.