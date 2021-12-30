Если холодец не застыл: простой лайфхак, как спасти блюдо

От не застывания холодец спасет только один ингредиент

Приготовить холодец, чтобы он хорошо застыл, был прозрачный и аппетитно выглядел — это целая наука. У опытных хозяек есть свои хитрости, но у тех, кто готовит редко, не всегда все получается. Бывает, что после целой ночи в холодильнике холодец остается жидким. В такой момент может показаться, что все пропало. Но выход из этой ситуации есть.

Как спасти незастывший холодец рассказали на портале Povaresh.

Что делать, если холодец не застыл?

В традиционном рецепте студня отсутствует желатин, ведь его функцию должны взять на себя косточки мяса. Если холодец не застыл, то без желатина никак не обойтись.

Прежде всего, весь холодец нужно из тарелок вылить в кастрюлю и перекипятить. Это нужно для того, чтоб он не прокис.

25 граммов желатина идет на 1 литр холодца. Возьмите необходимое количество порошка и растворите в небольшом количестве теплой воды (на 25 г 100 мл) и так оставьте набухать на 20 минут.

После этого набухший желатин нужно всыпать в кастрюлю с перекипячённым студнем, который остыл до 60 градусов. В кипяток желатин добавлять нельзя, потому что он не сработает.

Затем холодец снова нужно разлить в тарелки. Конечно, с добавлением желатина вкус заливного немного изменится, но тем самым вы его спасете.

Почему холодец не застывает?

Причин того, что холодец не застыл, может быть несколько. Вот самые частые из них:

Варился холодец из самой курицы . Если варите такой студень, то обязательно надо добавлять куриные лапки, рульку свиную или говяжью, свиные ноги, куриный суповой набор, говяжьи кости, все, что содержит суставные части, которые способствуют застыванию студня.

. Если варите такой студень, то обязательно надо добавлять куриные лапки, рульку свиную или говяжью, свиные ноги, куриный суповой набор, говяжьи кости, все, что содержит суставные части, которые способствуют застыванию студня. Влили много воды. Жидкость должна покрыть мясо и кости, которые перед тем, как минимум, ночь нужно вымочить, чтобы ушла вся кровь.

Рецепт холодца, который точно застынет

Ингредиенты

голяшка говяжья – 1 кг;

рулька свиная – 1,2 кг;

ножка свиная – 1 шт.;

ножки куриные – 2 шт.;

лук – 3 шт.;

морковь – 2 шт.;

сельдерей – половина корня;

лист лавровый – 4 шт.;

черный перец горошком – 15 шт.;

соль по вкусу.

Приготовление

Мясо перед приготовлением нужно на ночь залить водой, чтобы ушла вся кровь. После этого слить всю воду, промыть и заново залить чистой водой так, чтобы жидкость только покрыла мясо и кости. Кастрюлю ставим на плиту и доводим до кипения, обязательно убирая пену. Так варить 5 минут. Через 5 минут варки нужно слить первый бульон, промыть мясо, помыть кастрюлю и снова залить все заново. Снова доводим мясо до кипения, забираем пену, а затем оставляем вариться на минимальном огне, чтобы оно не бурлило. Варить холодец необходимо 5 часов, периодически приливая воду с выкипанием. За 1,5 часа до готовности добавляем корни сельдерея, очищенные целые луковицы и морковь. На этом этапе солим и перчим, добавляем специи. Когда процесс варки мяса и овощей закончен – достаем сначала овощи, потом мясо. Бульон необходимо процедить через дуршлаг и несколько слоев марли. Охлажденное мясо отделяем от костей и рвём на мелкие кусочки, которые затем выкладываем в посуду, куда заливается студень. Сваренную морковь можно порезать мелкими кубиками и выложить на дно вместе с зеленью и мясом – это послужит украшением вашего холодца. Заливаем мясо, морковь и зелень бульоном и ставим в холодильник как минимум на 3-4 часа, чтобы холодец застыл. Перед подачей на стол советуем украсить студень веточкой укропа или любой другой зелени.

