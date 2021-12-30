Якщо холодець не застиг: простий лайфхак, як врятувати страву

Від не застигання холодцю врятує лише один інгредієнт

Приготувати холодець, щоб він добре застиг, був прозорий та мав апетитний вигляд — це ціла наука. У досвідчених господинь є свої хитрощі, але в тих, хто готує рідко, не завжди все виходить. Буває, що після цілої ночі в холодильнику холодець залишається рідким. У такий момент може здатися, що все пропало. Але вихід із цієї ситуації є.

Як врятувати незастиглий холодець розповіли на порталі Povaresh.

Що робити, якщо холодець не застиг?

У традиційному рецепті холодцю відсутній желатин, адже його функцію мають взяти на себе кісточки м’яса. Якщо холодець не застиг, то без желатину аж ніяк не обійтися.

Перш за все, увесь холодець треба з тарілок вилити у каструлю та перекип’ятити. Це необхідно для того, щоб він не прокис.

25 грамів желатину йде на 1 літр холодцю. Візьміть необхідну кількість порошку та розчиніть у невеликій кількості теплої води (на 25 грамів 100 мл) і так залиште набухати на 20 хвилин.

Після цього набряклий желатин треба всипати у каструлю з перекип’яченим холодцем, який вистиг до 60 градусів. У кип’яток желатин додавати не можна, адже він не спрацює.

Потім холодець знову треба розлити у тарілки. Звісно, що з додаванням желатину смак заливного трохи зміниться, але тим самим ви його врятуєте.

Чому холодець не застигає?

Причин того, що холодець не застиг, може бути одразу декілька. Ось найчастіші з них:

Варився холодець з самої курки . Якщо варите такий холодець, то обов’язково треба додавати курячі лапки, рульку свинячу або яловичу, ноги свинячі, курячий суповий набір, яловичі кістки, все те що містить суглобові частини, які сприяють застиганню холодцю.

. Якщо варите такий холодець, то обов’язково треба додавати курячі лапки, рульку свинячу або яловичу, ноги свинячі, курячий суповий набір, яловичі кістки, все те що містить суглобові частини, які сприяють застиганню холодцю. Влили багато води. Рідина повинна покрити м’ясо і кістки, які перед тим як мінімум ніч потрібно вимочити, щоб вийшла вся кров.

Рецепт холодцю, який точно застигне

Інгредієнти

голяшка яловича – 1 кг;

рулька свиняча – 1,2 кг;

ніжка свиняча – 1 шт.;

ніжки курячі – 2 шт.;

цибуля – 3 шт.;

морква – 2 шт.;

селера – половина кореня;

лист лавровий – 4 шт.;

чорний перець горошком – 15 прим.;

сіль на смак.

Приготування

М’ясо перед приготуванням треба на ніч залити водою, щоб вийшла вся кров. Після цього злити всю воду, промити та наново залити чистою водою так, щоб рідина лише покрила м’ясо та кістки. Каструлю ставимо плиту і доводимо до кипіння, обов’язково прибираючи піну. Так варити 5 хвилин. Через 5 хвилин варіння треба злити перший бульйон, промити м’ясо, помити каструлю і знову залити все наново. Знову доводимо м’ясо до кипіння, забираємо піну, а потім залишаємо все варитися на мінімальному вогні, щоб воно не бурлило. Варити холодець необхідно 5 годин, періодично доливаючи воду з википанням. За 1,5 години до готовності додаємо корінь селери, очищені цілі цибулини та моркву. На цьому етапі солимо і перчимо, додаємо спеції. Коли процес варіння м’яса та овочів закінчено — дістаємо спочатку овочі, потім м’ясо. Бульйон необхідно процідити через друшляк і кілька шарів марлі. Охолоджене м’ясо відокремлюємо від кісток і рвемо на дрібні шматочки, які потім викладаємо в посуд, куди заливатиметься холодець. Зварену моркву можна порізати дрібними кубиками й викласти на дно разом із зеленню та м’ясом — це послужить окрасою вашого холодцю. Заливаємо м’ясо, моркву та зелень бульйоном і ставимо в холодильник як мінімум на 3-4 години, щоб холодець застиг. Перед подачею на стіл радимо прикрасити холодець гілочкою кропу або будь-якої іншої зелені.

