Как замариновать помидоры на зиму без уксуса и стерилизации: суперлегкий рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 10890
Помидоры по этому рецепту получаются очень пикантными
Одна из топовых "закруток" на зиму – маринованные помидоры. Для этого используют как более классический рецепт, так и вариант приготовления без стерилизации. Более того, если вы не хотите добавлять в "закрывашку" уксус, то это легко сделать.
Как пишет "Телеграф", проверенным рецептом маринованных помидоров с базиликом на зиму без уксуса и стерилизации поделился Youtube-канал "Смачна їжа". По словам кулинара, сочетание базилика и томатов считается классическим. Маринованные помидоры с базиликом, заготовленные на зиму, приобретают очень привлекательный пикантный вкус.
Ингредиенты на 3 литровые банки:
- 2 кг помидоров
- 2 веточки базилика
Для маринада на 1,5 л воды:
- 6 ст. ложки сахара
- 1 ст. ложка соли
- 1 ч. ложка лимонной кислоты
Способ приготовления:
- В банки положить по 5 листиков базилика и заложить помидоры. Залить горячей водой. Оставить на 20 минут.
- Слить воду и приготовить маринад. Добавить 6 ст. ложек сахара и 1 ст. ложку соли. Довести до кипения. Затем добавить 1 ч. ложку лимонной кислоты.
- Залить маринадом помидоры и закрыть.
Как и с чем подавать маринованные помидоры
Маринованные помидоры с базиликом — прекрасная холодная закуска к мясу, птице или рыбе, особенно к запеченным или жареным блюдам. Их можно подавать вместе с отварным картофелем, печеным картофелем или пюре. Кроме того, такие помидоры можно добавлять в салаты для яркого аромата или просто выкладывать на тарелку с другими консервированными овощами.
Как известно, еще один топовый овощ для консервации на зиму – огурцы. Главная фишка такой закуски – хрустящая корочка овощей. "Телеграф" рассказывал, как готовить маринованные огурцы, чтобы они приятно хрустели.