Как замариновать помидоры на зиму без уксуса и стерилизации: суперлегкий рецепт (видео)

Помидоры по этому рецепту получаются очень пикантными

Одна из топовых "закруток" на зиму – маринованные помидоры. Для этого используют как более классический рецепт, так и вариант приготовления без стерилизации. Более того, если вы не хотите добавлять в "закрывашку" уксус, то это легко сделать.

Как пишет "Телеграф", проверенным рецептом маринованных помидоров с базиликом на зиму без уксуса и стерилизации поделился Youtube-канал "Смачна їжа". По словам кулинара, сочетание базилика и томатов считается классическим. Маринованные помидоры с базиликом, заготовленные на зиму, приобретают очень привлекательный пикантный вкус.

Ингредиенты на 3 литровые банки:

2 кг помидоров

2 веточки базилика

Для маринада на 1,5 л воды:

6 ст. ложки сахара

1 ст. ложка соли

1 ч. ложка лимонной кислоты

Способ приготовления:

В банки положить по 5 листиков базилика и заложить помидоры. Залить горячей водой. Оставить на 20 минут. Слить воду и приготовить маринад. Добавить 6 ст. ложек сахара и 1 ст. ложку соли. Довести до кипения. Затем добавить 1 ч. ложку лимонной кислоты. Залить маринадом помидоры и закрыть.

Как и с чем подавать маринованные помидоры

Маринованные помидоры с базиликом — прекрасная холодная закуска к мясу, птице или рыбе, особенно к запеченным или жареным блюдам. Их можно подавать вместе с отварным картофелем, печеным картофелем или пюре. Кроме того, такие помидоры можно добавлять в салаты для яркого аромата или просто выкладывать на тарелку с другими консервированными овощами.

Как известно, еще один топовый овощ для консервации на зиму – огурцы. Главная фишка такой закуски – хрустящая корочка овощей. "Телеграф" рассказывал, как готовить маринованные огурцы, чтобы они приятно хрустели.