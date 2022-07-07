Як замаринувати помідори на зиму без оцту та стерилізації: суперлегкий рецепт (відео)

Помідори за цим рецептом виходять дуже пікантними

Одна з топових "закруток" на зиму – мариновані помідори. Для цього використовують як класичний рецепт, так і варіант приготування без стерилізації. Ба більше, якщо ви не хочете додавати в "закривашку" оцет, то це легко зробити.

Як пише "Телеграф", перевіреним рецептом маринованих помідорів з базиліком на зиму без оцту та стерилізації поділився Youtube-канал "Смачна їжа". За словами кулінара, поєднання базиліка й томатів вважається класичним. Мариновані помідори з базиліком, заготовлені на зиму, набувають дуже привабливого пікантного смаку.

Інгредієнти на 3 літрові банки:

2 кг помідорів

2 гілочки базиліка

Для маринаду на 1,5 л води:

6 ст. ложок цукру

1 ст. ложка солі

1 ч. ложка лимонної кислоти

Спосіб приготування:

У банки покласти по 5 листків базиліка та закласти помідори. Залити гарячою водою. Залишити на 20 хвилин. Злити воду й приготувати маринад. Додати 6 ст. ложок цукру та 1 ст. ложку солі. Довести до кипіння. Потім додати 1 ч. ложку лимонної кислоти. Залити маринадом помідори і закрити.

Як і з чим подавати мариновані помідори

Мариновані помідори з базиліком чудово смакують як холодна закуска до м’яса, птиці чи риби, особливо до запечених або смажених страв. Їх можна подавати разом із відвареною картоплею, печеною картоплею чи пюре. Крім того, мариновані помідори можна додавати в салати для яскравого аромату або просто викладати на тарілку з іншими консервованими овочами.

