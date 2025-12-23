Праздничная закуска из картофеля и селедки: рецепт, который все попросят повторить (видео)
-
-
Это блюдо можно готовить и в пост
Даже из самых простых и привычных продуктов можно приготовить необычное и по-настоящему вкусное блюдо. Картофель и селедка — классическое сочетание. Но в этом рецепте они превращаются в эффектную горячую закуску. Ее можно смело готовить на праздники, чтобы впечатлить гостей. А если исключить сливочное масло, блюдо легко впишется и в постное меню — например, для Сочельника.
Рецептом этой оригинальной закуски поделились на YouTube-канале Кухонные заботы. В нем подробно показано, как из обычного отварного картофеля и селедочной начинки приготовить ароматное, аппетитное блюдо.
Ингредиенты:
- Картофель средний — 9 шт.
- Сливочное масло — 30 г.
- Растительное масло — для смазывания форм.
- Соль, черный перец — по вкусу.
- Лавровый лист — 1 шт. (для варки).
Начинка:
- Филе сельди — 2 шт.
- Лук красный — 0,5–1 шт.
- Горчица в зернах — 2 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Растительное (или оливковое) масло — 2 ч. л.
- Сахар и соль — по щепотке (для лука).
- Зеленый лук — небольшой пучок.
Этапы приготовления
- Отварите картофель в мундире в подсоленной воде с лавровым листом до готовности. Очистите его от кожуры.
- Смажьте формы для выпечки кексов маслом. Поместите по одной картофелине в каждую форму. С помощью небольшой рюмки аккуратно придавите центр каждой картофелины, создавая углубление.
- В каждую лунку положите по кусочку сливочного масла, немного посолите и поперчите. Запеките в разогретой до 175°C духовке до легкой золотистой корочки.
- Мелко нарежьте красный лук кубиками. Добавьте по щепотке соли и сахара, разомните руками, чтобы лук пустил сок. Добавьте лимонный сок и оставьте на несколько минут.
- Нарежьте филе сельди мелкими кубиками. Смешайте рыбу с маринованным луком, добавьте измельченную белую часть зеленого лука, горчицу и растительное масло. Тщательно перемешайте.
- Достаньте остывший картофель из бумажных капсул форм. Наполните каждое углубление рыбной начинкой. Сверху украсьте мелко нарезанным зеленым луком.
