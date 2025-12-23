Праздничная закуска из картофеля и селедки: рецепт, который все попросят повторить (видео)

Это блюдо можно готовить и в пост

Даже из самых простых и привычных продуктов можно приготовить необычное и по-настоящему вкусное блюдо. Картофель и селедка — классическое сочетание. Но в этом рецепте они превращаются в эффектную горячую закуску. Ее можно смело готовить на праздники, чтобы впечатлить гостей. А если исключить сливочное масло, блюдо легко впишется и в постное меню — например, для Сочельника.

Рецептом этой оригинальной закуски поделились на YouTube-канале Кухонные заботы. В нем подробно показано, как из обычного отварного картофеля и селедочной начинки приготовить ароматное, аппетитное блюдо.

Ингредиенты:

Картофель средний — 9 шт.

Сливочное масло — 30 г.

Растительное масло — для смазывания форм.

Соль, черный перец — по вкусу.

Лавровый лист — 1 шт. (для варки).

Начинка:

Филе сельди — 2 шт.

Лук красный — 0,5–1 шт.

Горчица в зернах — 2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Растительное (или оливковое) масло — 2 ч. л.

Сахар и соль — по щепотке (для лука).

Зеленый лук — небольшой пучок.

Этапы приготовления

Отварите картофель в мундире в подсоленной воде с лавровым листом до готовности. Очистите его от кожуры. Смажьте формы для выпечки кексов маслом. Поместите по одной картофелине в каждую форму. С помощью небольшой рюмки аккуратно придавите центр каждой картофелины, создавая углубление. В каждую лунку положите по кусочку сливочного масла, немного посолите и поперчите. Запеките в разогретой до 175°C духовке до легкой золотистой корочки. Мелко нарежьте красный лук кубиками. Добавьте по щепотке соли и сахара, разомните руками, чтобы лук пустил сок. Добавьте лимонный сок и оставьте на несколько минут. Нарежьте филе сельди мелкими кубиками. Смешайте рыбу с маринованным луком, добавьте измельченную белую часть зеленого лука, горчицу и растительное масло. Тщательно перемешайте. Достаньте остывший картофель из бумажных капсул форм. Наполните каждое углубление рыбной начинкой. Сверху украсьте мелко нарезанным зеленым луком.

Также узнайте, как приготовить вкусные котлеты без мяса. Продукты на них найдутся в каждом доме.