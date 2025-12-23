Грибная юшка на Святвечер: традиционный рецепт из сушеных белых грибов (видео)
Блюдо, без которого не обходится Сочельник
Постная грибная юшка, как и кутья, — это одно из традиционных блюд на Святвечер 24 декабря. Ее готовят из сушеных белых грибов, чтобы получить насыщенный отвар и неповторимый аромат. Именно в таком виде — без круп, картофеля или макарон — юшку подают на Святвечер. Грибная юшка отлично сочетается с пампушками с чесноком, варениками с капустой или постными голубцами.
Процесс приготовления настоящей грибной юшки показали на YouTube-канале Карпатські шкварки. В повседневном варианте эту же юшку можно сделать более сытной, добавив мелкие макароны или отварной картофель.
Ингредиенты
- Белые сушеные грибы — 50 г
- Вода – 3 л
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень петрушки – 1 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Перец горошком – 5 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль – 1 ч. л.
Этапы приготовления
- Высыпьте грибы в глубокую миску и залейте чистой холодной водой. Оставьте настаиваться примерно на час, чтобы они стали мягкими и увеличились в объеме.
- Осторожно выньте грибы из настоя. Сам настой не выливайте — это основа блюда. Сами же грибочки тщательно промойте под проточной водой (возможно, дважды), чтобы удалить песок или лесной сор.
- Нарежьте размокшие грибы на средние кусочки непосредственно перед варкой. Это позволит сделать юшку аккуратной, а кусочки — равномерными.
- Возьмите сито, застелите его марлей и процедите воду, в которой мокли грибы, в кастрюлю. Если настой слишком черный или горький (из-за неправильной сушки), лучше его не использовать. Долейте чистой воды к настою с грибами, чтобы общий объем жидкости составил примерно 3 литра. Поставьте на огонь.
- Как только вода начнет закипать, обязательно снимите ложкой пену (шум). Это сделает блюдо прозрачным.
- Положите в кастрюлю лук, корень петрушки, морковь, черный перец горошком, соль, зубчик чеснока. Варите до полной готовности грибов.
- Когда овощи и грибы сварились, влейте 1 столовую ложку растительного масла. В постном блюде масло соединит ароматы и сделает текстуру юшки мягче и богаче.