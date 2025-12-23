Грибная юшка на Святвечер: традиционный рецепт из сушеных белых грибов (видео)

Блюдо, без которого не обходится Сочельник

Постная грибная юшка, как и кутья, — это одно из традиционных блюд на Святвечер 24 декабря. Ее готовят из сушеных белых грибов, чтобы получить насыщенный отвар и неповторимый аромат. Именно в таком виде — без круп, картофеля или макарон — юшку подают на Святвечер. Грибная юшка отлично сочетается с пампушками с чесноком, варениками с капустой или постными голубцами.

Процесс приготовления настоящей грибной юшки показали на YouTube-канале Карпатські шкварки. В повседневном варианте эту же юшку можно сделать более сытной, добавив мелкие макароны или отварной картофель.

Ингредиенты

Белые сушеные грибы — 50 г

Вода – 3 л

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень петрушки – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец горошком – 5 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Соль – 1 ч. л.

Этапы приготовления