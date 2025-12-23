Укр

Грибная юшка на Святвечер: традиционный рецепт из сушеных белых грибов (видео)

Наталья Граковская
Постная грибная юшка
Постная грибная юшка

Блюдо, без которого не обходится Сочельник

Постная грибная юшка, как и кутья, — это одно из традиционных блюд на Святвечер 24 декабря. Ее готовят из сушеных белых грибов, чтобы получить насыщенный отвар и неповторимый аромат. Именно в таком виде — без круп, картофеля или макарон — юшку подают на Святвечер. Грибная юшка отлично сочетается с пампушками с чесноком, варениками с капустой или постными голубцами.

Процесс приготовления настоящей грибной юшки показали на YouTube-канале Карпатські шкварки. В повседневном варианте эту же юшку можно сделать более сытной, добавив мелкие макароны или отварной картофель.

Ингредиенты

  • Белые сушеные грибы — 50 г
  • Вода – 3 л
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень петрушки – 1 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Перец горошком – 5 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль – 1 ч. л.

Этапы приготовления

  1. Высыпьте грибы в глубокую миску и залейте чистой холодной водой. Оставьте настаиваться примерно на час, чтобы они стали мягкими и увеличились в объеме.
  2. Осторожно выньте грибы из настоя. Сам настой не выливайте — это основа блюда. Сами же грибочки тщательно промойте под проточной водой (возможно, дважды), чтобы удалить песок или лесной сор.
  3. Нарежьте размокшие грибы на средние кусочки непосредственно перед варкой. Это позволит сделать юшку аккуратной, а кусочки — равномерными.
  4. Возьмите сито, застелите его марлей и процедите воду, в которой мокли грибы, в кастрюлю. Если настой слишком черный или горький (из-за неправильной сушки), лучше его не использовать. Долейте чистой воды к настою с грибами, чтобы общий объем жидкости составил примерно 3 литра. Поставьте на огонь.
  5. Как только вода начнет закипать, обязательно снимите ложкой пену (шум). Это сделает блюдо прозрачным.
  6. Положите в кастрюлю лук, корень петрушки, морковь, черный перец горошком, соль, зубчик чеснока. Варите до полной готовности грибов.
  7. Когда овощи и грибы сварились, влейте 1 столовую ложку растительного масла. В постном блюде масло соединит ароматы и сделает текстуру юшки мягче и богаче.
