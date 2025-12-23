Пампухи не будут впитывать лишнее масло: простой секрет, который стоит знать каждой хозяйке

Добавьте в тесто один ингредиент, чтобы пампухи не впитывали лишнее масло.

Пампухи — обязательный сладкий атрибут рождественских праздников. Их готовили на Святвечер, угощали ими гостей и колядников. У каждой семьи есть свои секреты приготовления этих лакомств.

Но каждой хозяйке хочется, чтобы пампухи не трескались во время приготовления и не впитывали слишком много масла при жарке. Вместе с "Сім'я і дім" рассказываем главные секреты приготовления вкусных и пышных пампушек.

Что сделать, чтобы пампухи не впитывали масло

Тесто на пампухи должно быть мягким, эластичным, но не жидким. Слишком влажное тесто будет "пить" масло. Также рекомендуется добавить 1–2 ст. л. водки или рома в тесто. Алкоголь сделает структуру более пористой и создаст защитный барьер от масла. Не беспокойтесь, пары алкоголя испарятся во время жарки.

Обязательно следите за температурой масла. Оно должно быть хорошо разогрето — до 170–180 °C. Если температура ниже, тесто впитывает жир; если выше — подгорает снаружи и остается сырым внутри. Не выкладывайте много пампушек на сковороду. Если их будет слишком много, масло быстро остынет и начнет впитываться в тесто.

После жарки дайте пампухам полежать 30–60 секунд на бумажном полотенце, чтобы лишнее масло стекло.

Как приготовить пампухи — пошаговый рецепт

Ингредиенты

Вода 150 мл

Сахар 1 ст. л.

Дрожжи сухие 1 ч. л.

Соль щепотка

Мука 250 г

Масло растительное 2 ст. л.

Сахарная пудра по вкусу

Водка 1-2 ст. л.

Этапы приготовления