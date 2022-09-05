Густой домашний кетчуп на зиму: как приготовить натуральный соус без лишних хлопот (видео)

Попробуйте хоть единожды приготовить кетчуп дома и перестанете покупать соус в супермаркете

Своими руками дома легко и просто приготовить натуральную альтернативу популярным соусам, будь то майонез или кетчуп. Последний, кстати, отлично годится для заготовки на зиму. В сезон морозов этот продукт дополнит массу блюд и удивит приятным вкусом. Что важно, вы получите кетчуп без консервантов и вредных добавок.

Рецептом домашнего кетчупа на зиму делится фудблог "Українська кухня кращі традиції" на Youtube. Главный плюс такого способа приготовления в том, что в состав не входит крахмал. К тому же, такой соус не потребует долгой варки, так что сделать его можно с минимум усилий.

Ингредиенты:

5 кг помидоров

500 г сладкого перца

500 г кисло-сладких яблок

10 шт. зубчиков чеснока

5 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1/3 ч.л. черного молотого перца

1/3 ч. л. молотого кориандра

3 шт. лаврового листа

3 шт. горошинок душистого перца

3 шт. гвоздики

2 ст. л. Уксус

Способ приготовления:

Овощи следует перемыть и очистить. Помидоры, сладкий перец, яблоки и чеснок нарезаем небольшими кусочками. Складываем все в большую кастрюлю. Ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем 30 минут. Далее выключаем огонь, берем сито, кладем его сверху на овощную массу и нажимаем, сквозь отверстия начнет набираться сок, который нужно вычерпывать половником отдельно в посуду (этот сок не выливайте, в него можно добавить специи, вскипятить, проварить не более 5 минут и законсервировать, получается вкусный томатный сок). Когда выбрали хорошую жидкость, перебиваем массу блендером до однородности (если блендера нет, перемалываем на мясорубку 2 раза). Далее берём сито, кладем его на кастрюлю, накладываем перебитую массу в сито и перетираем его лопаткой сквозь сито. Это нужно для того, чтобы масса была однородной, без семян и кожиц. К перетертому кетчупу добавляем соль, сахар, лавровый лист, перец душистый, гвоздику, черный молотый перец, молотый кориандр (специи вы можете менять и добавлять по своему вкусу). Хорошо перемешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения, помешивая, провариваем 20 минут. Далее выливаем уксус, провариваем еще пару минут и снимаем с огня. Горячий кетчуп разливаем по стерилизованным банкам и закатываем. Каждую баночку переворачиваем верх дном, укутываем одеялом и оставляем до полного охлаждения. Затем храним в прохладном месте.

Как и с чем подавать

Подавайте кетчуп в небольшой мисочке или соуснике, чтобы каждый мог взять столько, сколько ему нужно. Его можно заранее охладить в холодильнике, так вкус кетчупа станет более выраженным. Если вы готовите блюдо, где кетчуп является одним из ингредиентов (например, соус для пасты или маринад), добавляйте его в самом конце, чтобы сохранить свежесть и аромат.

Домашний кетчуп станет отличным дополнением к рыбе, мясу или овощам. Его можно добавлять в бургеры или использовать для приготовления домашней пиццы.

