Густий домашній кетчуп на зиму: як приготувати натуральний соус без зайвого клопоту (відео)

Спробуйте хоч раз приготувати кетчуп вдома і перестанете купувати соус у супермаркеті

Своїми руками вдома легко і просто приготувати натуральну альтернативу популярним соусам, чи то майонез чи кетчуп. Останній, до речі, добре підходить для заготівлі на зиму. У сезон морозів цей продукт доповнить багато страв і здивує приємним смаком. Що важливо, ви отримаєте кетчуп без консервантів та шкідливих добавок.

Рецептом домашнього кетчупу на зиму ділиться фудблог "Українська кухня кращі традиції" на Youtube. Головний плюс такого способу приготування у тому, що до складу не входить крохмаль. До того ж, такий соус не вимагатиме довгого варіння, тож зробити його можна з мінімум зусиль.

Інгредієнти :

5 кг помідорів

500 г солодкого перцю

500 г кисло-солодких яблук

10 шт. зубчиків часнику

5 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

1/3 ч. л. чорного меленого перцю

1/3 ч. л. меленого коріандру

3 шт. лаврового листа

3 шт. горошинок запашного перцю

3 шт. гвоздики

2 ст. л. оцту

Спосіб приготування:

Овочі слід перемити та очистити. Помідори, солодкий перець, яблука й часник нарізаємо невеликими шматочками. Складаємо все у велику каструлю. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 30 хвилин. Далі вимикаємо вогонь, беремо сито, кладемо його зверху на овочеву масу і натискаємо, крізь отвори почне набиратися сік, який потрібно вичерпувати ополоником окремо в посуд (цей сік не виливайте, до нього можна додати спеції, закип’ятити, проварити не більше 5 хвилин і законсервувати, виходить смачний томатний сік). Коли вибрали хорошу рідину, перебиваємо масу блендером до однорідності (якщо блендера немає, перемелюємо на м’ясорубці 2 рази). Далі беремо сито, кладемо його на каструлю, накладаємо перебиту масу в сито і перетираємо лопаткою крізь сито. Це потрібно для того, щоб маса була однорідною, без насіння та шкірок. До перетертого кетчупу додаємо сіль, цукор, лавровий лист, перець запашний, гвоздику, чорний мелений перець, мелений коріандр (спеції ви можете міняти та додавати на свій смак). Добре перемішуємо й ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, помішуючи, проварюємо 20 хвилин. Далі виливаємо оцет, проварюємо ще кілька хвилин і знімаємо з вогню. Гарячий кетчуп розливаємо по стерилізованих банках і закриваємо. Кожну баночку перевертаємо верх дном, укутуємо ковдрою і залишаємо до охолодження. Потім зберігаємо у прохолодному місці.

Як і з чим подавати

Подавайте кетчуп у невеликій мисочці або соуснику, щоб кожен міг взяти стільки, скільки йому потрібно. Його можна заздалегідь охолодити в холодильнику, так смак кетчупу стане більш вираженим. Якщо ви готуєте страву, де кетчуп є одним з інгредієнтів (наприклад, соус для пасти або маринад), додавайте його наприкінці, щоб зберегти свіжість та аромат.

Домашній кетчуп стане чудовим доповненням до риби, м’яса або овочів. Його можна додавати в бургери або використовувати для приготування домашньої піци.

