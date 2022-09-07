Маринованный печеный перец с орешками
-
-
Как вкусно приготовить сладкий болгарский перец: запеките в духовке и сделайте салат.
Любите овощи в маринаде и в меру острые пикантные закуски? Тогда вам наверняка понравится болгарский перец, запеченный в духовке и пропитанный ароматной заправкой. Рецепт приготовления салатного перца достаточно простой. А в результате вы получаете яркую, сочную, насыщенную по вкусу и цвету закуску-салат. Для этого блюда перец лучше выбирать красный, сладкий и мясистый – такой получается особенно вкусным.
Как приготовить салат из болгарского перца
Ингредиенты:
- болгарский перец – 3 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- петрушка – 1 ч. ложка;
- белый изюм – 1 ст. ложка;
- кедровые орехи – 1 ст. ложка;
- оливковое масло – 2 ст. ложки;
- сок лимона или лайма – по вкусу;
- черный молотый перец – по вкусу;
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Перец помойте и целиком запеките в духовке при 200°С до мягкости в течение 30-40 минут, в зависимости от размера и мясистости перца.
- После этого накройте его пищевой пленкой на несколько минут.
- С готового запеченного перца легко сходит шкурка. Очистите овощ и порежьте его полосками.
- Кедровые орешки обжарьте на сухой сковороде в течение трех минут до появления аромата и подробите. Если нет кедровых, их можно заменить грецкими орехами.
- Чеснок пропустите через чесночницу.
- Измельчите зелень.
- Изюм помойте, обсушите и измельчите.
- Смешайте все ингредиенты, дайте настояться 20 минут и можно подавать.
Как и с чем подавать
Подавайте перец в небольшой салатнице или на плоской тарелке.
Приготовленный по этому рецепту перец хорошо сочетается с мягкими сырами, например, фетой или моцареллой. Либо может стать дополнением к картофельному пюре, булгуру или кускусу.
Приятного аппетита!
