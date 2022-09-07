Маринованный печеный перец с орешками

Как вкусно приготовить сладкий болгарский перец: запеките в духовке и сделайте салат.

Любите овощи в маринаде и в меру острые пикантные закуски? Тогда вам наверняка понравится болгарский перец, запеченный в духовке и пропитанный ароматной заправкой. Рецепт приготовления салатного перца достаточно простой. А в результате вы получаете яркую, сочную, насыщенную по вкусу и цвету закуску-салат. Для этого блюда перец лучше выбирать красный, сладкий и мясистый – такой получается особенно вкусным.

Как приготовить салат из болгарского перца

Ингредиенты:

болгарский перец – 3 шт;

чеснок – 1 зубчик;

петрушка – 1 ч. ложка;

белый изюм – 1 ст. ложка;

кедровые орехи – 1 ст. ложка;

оливковое масло – 2 ст. ложки;

сок лимона или лайма – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Перец помойте и целиком запеките в духовке при 200°С до мягкости в течение 30-40 минут, в зависимости от размера и мясистости перца. После этого накройте его пищевой пленкой на несколько минут. С готового запеченного перца легко сходит шкурка. Очистите овощ и порежьте его полосками. Кедровые орешки обжарьте на сухой сковороде в течение трех минут до появления аромата и подробите. Если нет кедровых, их можно заменить грецкими орехами. Чеснок пропустите через чесночницу. Измельчите зелень. Изюм помойте, обсушите и измельчите. Смешайте все ингредиенты, дайте настояться 20 минут и можно подавать.

Как и с чем подавать

Подавайте перец в небольшой салатнице или на плоской тарелке.

Приготовленный по этому рецепту перец хорошо сочетается с мягкими сырами, например, фетой или моцареллой. Либо может стать дополнением к картофельному пюре, булгуру или кускусу.

Приятного аппетита!

