Маринований запечений перець із горішками
Як смачно приготувати солодкий болгарський перець: запікайте у духовці та зробіть салат.
Любите овочі в маринаді та в міру гострі пікантні закуски? Тоді вам напевно сподобається болгарський перець, запечений у духовці та просочений ароматною заправкою. Рецепт приготування салатного перцю доволі простий. А в результаті ви отримуєте яскраву, соковиту, насичену за смаком та кольором закуску-салат. Для цієї страви перець краще вибирати червоний, солодкий та м’ясистий – такий виходить особливо смачним.
Як приготувати салат із болгарського перцю
Інгредієнти:
- болгарський перець – 3 шт;
- часник – 1 зубчик;
- петрушка — 1 ч. ложка;
- білі родзинки – 1 ст. ложка;
- кедрові горіхи – 1 ст. ложка;
- оливкова олія – 2 ст. ложки;
- сік лимона чи лайма – до свого смаку;
- чорний мелений перець – до свого смаку;
- сіль до свого смаку.
Приготування:
- Перець помийте і цілим запечіть у духовці при 200°С до м’якості протягом 30-40 хвилин, залежно від розміру та м’ясистості перцю.
- Після цього накрийте його харчовою плівкою на кілька хвилин.
- З готового запеченого перцю легко сходить шкірка. Очистіть овоч і поріжте смужками.
- Кедрові горіхи обсмажте на сухій сковороді протягом трьох хвилин до появи аромату і подрібніть. Якщо немає кедрових, їх можна замінити волоськими горіхами.
- Часник пропустіть через часничницю.
- Подрібніть зелень.
- Ізюм помийте, обсушіть і подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти, дайте настоятися 20 хвилин та можна подавати.
Як і з чим подавати
Подавайте перець в невеликій салатниці або на плоскій тарілці.
Приготований за цим рецептом перець добре смакує з м'якими сирами, наприклад, фетою або моцарелою. Або може стати доповненням до картопляного пюре, булгуру чи кускусу.
Смачного!
