Маринований запечений перець із горішками

Ольга Княжевич ,
Читать на русском
Апетитна закуска з маринованого болгарського перцю
Апетитна закуска з маринованого болгарського перцю. Фото instagram

Як смачно приготувати солодкий болгарський перець: запікайте у духовці та зробіть салат.

Любите овочі в маринаді та в міру гострі пікантні закуски? Тоді вам напевно сподобається болгарський перець, запечений у духовці та просочений ароматною заправкою. Рецепт приготування салатного перцю доволі простий. А в результаті ви отримуєте яскраву, соковиту, насичену за смаком та кольором закуску-салат. Для цієї страви перець краще вибирати червоний, солодкий та м’ясистий – такий виходить особливо смачним.

Як приготувати салат із болгарського перцю

Інгредієнти:

  • болгарський перець – 3 шт;
  • часник – 1 зубчик;
  • петрушка — 1 ч. ложка;
  • білі родзинки – 1 ст. ложка;
  • кедрові горіхи – 1 ст. ложка;
  • оливкова олія – 2 ст. ложки;
  • сік лимона чи лайма – до свого смаку;
  • чорний мелений перець – до свого смаку;
  • сіль до свого смаку.

Приготування:

  1. Перець помийте і цілим запечіть у духовці при 200°С до м’якості протягом 30-40 хвилин, залежно від розміру та м’ясистості перцю.
  2. Після цього накрийте його харчовою плівкою на кілька хвилин.
  3. З готового запеченого перцю легко сходить шкірка. Очистіть овоч і поріжте смужками.
  4. Кедрові горіхи обсмажте на сухій сковороді протягом трьох хвилин до появи аромату і подрібніть. Якщо немає кедрових, їх можна замінити волоськими горіхами.
  5. Часник пропустіть через часничницю.
  6. Подрібніть зелень.
  7. Ізюм помийте, обсушіть і подрібніть.
  8. Змішайте всі інгредієнти, дайте настоятися 20 хвилин та можна подавати.

Як і з чим подавати

Подавайте перець в невеликій салатниці або на плоскій тарілці.

Приготований за цим рецептом перець добре смакує з м'якими сирами, наприклад, фетою або моцарелою. Або може стати доповненням до картопляного пюре, булгуру чи кускусу.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився іще одним варіантом салату з горішками – у ньому використовуються обсмажені кабачки. А ще читайте корисний рецепт дієтичного фруктового салату з йогуртом.

