Маринований запечений перець із горішками

Як смачно приготувати солодкий болгарський перець: запікайте у духовці та зробіть салат.

Любите овочі в маринаді та в міру гострі пікантні закуски? Тоді вам напевно сподобається болгарський перець, запечений у духовці та просочений ароматною заправкою. Рецепт приготування салатного перцю доволі простий. А в результаті ви отримуєте яскраву, соковиту, насичену за смаком та кольором закуску-салат. Для цієї страви перець краще вибирати червоний, солодкий та м’ясистий – такий виходить особливо смачним.

Як приготувати салат із болгарського перцю

Інгредієнти:

болгарський перець – 3 шт;

часник – 1 зубчик;

петрушка — 1 ч. ложка;

білі родзинки – 1 ст. ложка;

кедрові горіхи – 1 ст. ложка;

оливкова олія – 2 ст. ложки;

сік лимона чи лайма – до свого смаку;

чорний мелений перець – до свого смаку;

сіль до свого смаку.

Приготування:

Перець помийте і цілим запечіть у духовці при 200°С до м’якості протягом 30-40 хвилин, залежно від розміру та м’ясистості перцю. Після цього накрийте його харчовою плівкою на кілька хвилин. З готового запеченого перцю легко сходить шкірка. Очистіть овоч і поріжте смужками. Кедрові горіхи обсмажте на сухій сковороді протягом трьох хвилин до появи аромату і подрібніть. Якщо немає кедрових, їх можна замінити волоськими горіхами. Часник пропустіть через часничницю. Подрібніть зелень. Ізюм помийте, обсушіть і подрібніть. Змішайте всі інгредієнти, дайте настоятися 20 хвилин та можна подавати.

Як і з чим подавати

Подавайте перець в невеликій салатниці або на плоскій тарілці.

Приготований за цим рецептом перець добре смакує з м'якими сирами, наприклад, фетою або моцарелою. Або може стати доповненням до картопляного пюре, булгуру чи кускусу.

Смачного!

