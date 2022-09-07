Салат на зиму с баклажанами и грибами: готовится очень просто (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 12481
Баклажаны и шампиньоны в этой закрутке идеально сочетаются
На зиму можно закрывать овощи не только в маринадах по отдельности, а в виде салатов, к примеру, из огурцов и перцев. Еще один чудесный вариант заготовки – салат из баклажанов и грибов, который получается очень вкусным и ароматным. Благодаря тому, что овощи пропитываются специями и грибным соком, каждый кусочек имеет насыщенный, сбалансированный вкус, который обязательно понравится всей семье. Такая закуска подойдет даже к праздничному столу.
Рецептом салата на зиму из баклажанов и шампиньонов поделился Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції. По словам кулинара, эта закрутка очень проста в приготовлении, так что рецепт освоит даже новичок в вопросах консервации.
Ингредиенты:
- 1,5 кг баклажан
- 500 г лука
- 500 г перца сладкого
- 1 кг шампиньонов
- 200 г сахара
- 60 г соли
- 100 мл растительного масла
- Растительное масло для жарки
- 100 мл уксуса
- 0,5 ч. л. молотого черного перца
- 1 головка чеснока
Способ приготовления:
- Подготавливаем овощи: баклажаны очищаем от хвостиков, шампиньоны – от кожицы, из перца вынимаем семена, с лука и чеснока снимаем шелуху. Нарезаем овощи и складываем каждый в отдельную емкость. Баклажаны нарезаем кубиком, перец — соломкой, лук — полукольцами, шампиньоны — слайсами, чеснок — очень мелко. Солим баклажаны, перемешиваем и оставляем на время, чтобы убрать горечь.
- Каждый овощ, кроме грибов, обжариваем на разогретой сковороде, наливаем масло, небольшое количество, баклажаны обжариваем до легкого золотистого цвета, лук до прозрачного состояния, перец до мягкости. Обжаренные овощи складываем в кастрюлю, в которой будем готовить салат. К ним добавляем шампиньоны, соль, сахар, растительное масло. Все хорошо перемешиваем, ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем 20 минут. Постоянно помешивайте.
- Затем добавляем молотый черный перец и чеснок. Перемешиваем и провариваем еще пару минут. В конце выливаем уксус, перемешиваем и снимаем с огня.
- Горячим салат раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем. Переворачиваем каждую банку вверх дном и укутываем одеялом, оставив так до полного охлаждения. Далее салат храним в прохладном месте.
Как и с чем подавать
Салат можно выкладывать в небольшие креманки или на плоские тарелки, украсив свежей зеленью — петрушкой, укропом или кинзой. Он станет прекрасным дополнением к картофелю, рису, булгуру и кус-кусу.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного овощного ассорти на зиму. Способ приготовления этой овощной закатки очень прост.