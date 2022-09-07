Салат на зиму с баклажанами и грибами: готовится очень просто (видео)

Баклажаны и шампиньоны в этой закрутке идеально сочетаются

На зиму можно закрывать овощи не только в маринадах по отдельности, а в виде салатов, к примеру, из огурцов и перцев. Еще один чудесный вариант заготовки – салат из баклажанов и грибов, который получается очень вкусным и ароматным. Благодаря тому, что овощи пропитываются специями и грибным соком, каждый кусочек имеет насыщенный, сбалансированный вкус, который обязательно понравится всей семье. Такая закуска подойдет даже к праздничному столу.

Рецептом салата на зиму из баклажанов и шампиньонов поделился Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції. По словам кулинара, эта закрутка очень проста в приготовлении, так что рецепт освоит даже новичок в вопросах консервации.

Ингредиенты:

1,5 кг баклажан

500 г лука

500 г перца сладкого

1 кг шампиньонов

200 г сахара

60 г соли

100 мл растительного масла

Растительное масло для жарки

100 мл уксуса

0,5 ч. л. молотого черного перца

1 головка чеснока

Способ приготовления:

Подготавливаем овощи: баклажаны очищаем от хвостиков, шампиньоны – от кожицы, из перца вынимаем семена, с лука и чеснока снимаем шелуху. Нарезаем овощи и складываем каждый в отдельную емкость. Баклажаны нарезаем кубиком, перец — соломкой, лук — полукольцами, шампиньоны — слайсами, чеснок — очень мелко. Солим баклажаны, перемешиваем и оставляем на время, чтобы убрать горечь. Каждый овощ, кроме грибов, обжариваем на разогретой сковороде, наливаем масло, небольшое количество, баклажаны обжариваем до легкого золотистого цвета, лук до прозрачного состояния, перец до мягкости. Обжаренные овощи складываем в кастрюлю, в которой будем готовить салат. К ним добавляем шампиньоны, соль, сахар, растительное масло. Все хорошо перемешиваем, ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем 20 минут. Постоянно помешивайте. Затем добавляем молотый черный перец и чеснок. Перемешиваем и провариваем еще пару минут. В конце выливаем уксус, перемешиваем и снимаем с огня. Горячим салат раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем. Переворачиваем каждую банку вверх дном и укутываем одеялом, оставив так до полного охлаждения. Далее салат храним в прохладном месте.

Как и с чем подавать

Салат можно выкладывать в небольшие креманки или на плоские тарелки, украсив свежей зеленью — петрушкой, укропом или кинзой. Он станет прекрасным дополнением к картофелю, рису, булгуру и кус-кусу.

