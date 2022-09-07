Салат на зиму з баклажанами та грибами: готується дуже просто (відео)

Баклажани та печериці в цій закрутці ідеально поєднуються

На зиму можна закривати овочі не тільки в маринадах окремо, а у вигляді салатів, наприклад, з огірків та перців. Ще один чудовий варіант заготівлі – салат з баклажанів і грибів, який виходить дуже смачним й ароматним. Завдяки тому, що овочі просочуються спеціями та грибним соком, кожен шматочок має насичений, збалансований смак, який обов’язково сподобається всій родині. Така закуска пасуватиме навіть до святкового столу.

Рецептом салату на зиму з баклажанів і печериць поділився Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції. За словами кулінара, ця закрутка дуже проста у приготуванні, тож рецепт освоїть навіть новачок у питаннях консервації.

Складники:

1,5 кг баклажан

500 г цибулі

500 г солодкого перцю

1 кг печериць

200 г цукру

60 г солі

100 мл олії

олія для смаження

100 мл оцту

0,5 ч. л. меленого чорного перцю

1 головка часнику

Спосіб приготування:

Готуємо овочі: баклажани очищаємо від хвостиків, печериці – від шкірки, з перцю виймаємо насіння, з цибулі та часнику знімаємо лушпиння. Нарізаємо овочі та складаємо кожен в окрему ємність. Баклажани нарізаємо кубиком, перець — соломкою, цибулю — півкільцями, печериці — слайсами, часник — дуже дрібно. Солимо баклажани, перемішуємо і залишаємо на якийсь час, щоб прибрати гіркоту. Кожен овоч, окрім грибів, обсмажуємо на розігрітій сковороді, наливаємо олію, невелику кількість, баклажани обсмажуємо до легкого золотистого кольору, цибулю до прозорого стану, перець до м’якості. Обсмажені овочі складаємо в каструлю, в якій готуватимемо салат. До них додаємо печериці, сіль, цукор, олію. Все добре перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо 20 хвилин. Постійно помішуйте. Потім додаємо мелений чорний перець і часник. Перемішуємо та проварюємо ще пару хвилин. Наприкінці виливаємо оцет, перемішуємо й знімаємо з вогню. Гарячим салат розкладаємо по стерилізованих банках і закриваємо. Перевертаємо кожну банку догори дном і укутуємо ковдрою, залишивши так до охолодження. Далі салат зберігаємо у прохолодному місці.

Як та з чим подавати

Салат можна викладати в невеликі креманки чи на плоскі тарілки, прикрасивши свіжою зеленню — петрушкою, кропом або кінзою. Він стане чудовим доповненням до картоплі, риса, булгуру та кус-кусу.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного овочевого асорті на зиму. Спосіб приготування цієї овочевої закатки дуже простий.