Помидоры черри в томатном соке: заготовка на зиму

Ольга Княжевич ,
Как заготовить на зиму помидоры черри
Как заготовить на зиму помидоры черри. Фото Unsplash.com

Приготовьте маленькие нарядные вкусные помидорчики на праздничный зимний стол.

У многих хозяек в списке рецептов зимних заготовок обязательное и почетное место занимают томаты. Ведь без них не обходится ни одно застолье. Их закатывают целиком, маринуют, делают салаты, перекручивают на сок.

"Телеграф" предлагает вам сделать два в одном и закатать томаты в собственном соку. Причем, не обычные помидоры, а черри. Такая заготовка из маленьких помидорчиков придется по вкусу и взрослым, и детям. А для этого в них не добавляются ни острые приправы, ни уксус.

Как заготовить черри в томатном соке на зиму

Ингредиенты из расчета на литровую банку:

  • 0,5 кг помидоров черри,
  • 0,7 кг обычных помидоров для сока,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Помидоры помойте и удалите хвостики. Черри желательно брать твердые и упругие, а томаты на сок – наоборот, спелые и мягкие.
  2. Крупные помидоры порежьте на несколько частей и пропустите через мясорубку или соковыжималку, чтобы получить сок.
  3. Томатный сок вскипятите и снимите пену.
  4. Добавьте в сок соль по вкусу и варите на среднем огне 15 минут.
  5. В подготовленные стерилизованные банки выложите помидоры черри.
  6. Залейте до самого верха кипящим томатным соком и поставьте стерилизовать на 8-10 минут.
  7. Затем закатайте помидоры, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Как и с чем подавать

Маринованные помидоры черри в собственном соку – это отличная закуска, которая подходит для любого стола. Вы можете подавать их целиком вместе с основным блюдом, например, мясом, птицей или рыбой, при этом сок можно использовать как соус. Они также прекрасно сочетаются с гарнирами вроде картофельного пюре или пасты. Кроме того, их можно просто выложить на поджаренный хлеб, чтобы получить быструю закуску.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно стерилизовать банки паром и приводил точное время для разного объема.

