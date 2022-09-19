Помідори чері у томатному соку: заготівля на зиму

Приготуйте маленькі гарні смачні помідорчики на святковий зимовий стіл.

У багатьох господинь у списку рецептів зимових заготовок обов’язкове та почесне місце посідають томати. Адже без них не обходиться жодне застілля. Їх закатують цілими, маринують, роблять салати, перекручують на сік.

"Телеграф" пропонує вам зробити два в одному і закатати томати у власному соку. Причому не звичайні помідори, а чері. Така заготівля з маленьких помідорів припаде до смаку і дорослим, і дітям. А для цього до них не додаються ні гострі приправи, ні оцет.

Як заготувати чері в томатному соку на зиму

Інгредієнти із розрахунку на літрову банку:

0,5 кг помідорів чері,

0,7 кг звичайних помідорів для соку,

сіль на смак.

Приготування:

Помідори помийте та видаліть хвостики. Черрі бажано брати тверді та пружні, а томати на сік – навпаки, стиглі та м’які. Великі помідори наріжте на кілька частин і пропустіть через м’ясорубку або соковидавлювач, щоб отримати сік. Томатний сік закип’ятіть і зніміть піну. Додайте у сік сіль на смак і варіть на середньому вогні 15 хвилин. У підготовлені стерилізовані банки викладіть помідори чері. Залийте до верху киплячим томатним соком і поставте стерилізувати на 8-10 хвилин. Потім закатайте помідори, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште до охолодження.

Як і з чим подавати

Мариновані помідори чері у власному соку — це чудова закуска, яка підходить для будь-якого столу. Ви можете подавати їх цілими разом з основною стравою, наприклад, м'ясом, птицею або рибою, при цьому сік можна використовувати як соус. Вони також чудово поєднуються з гарнірами на зразок картопляного пюре або пасти. Крім того, їх можна просто викласти на підсмажений хліб, щоб отримати швидку закуску.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно стерилізувати банки порою та наводив точний час для різного об'єму.