Грибы с соусом "Сацебели" на зиму: простой рецепт

Эта закуска с грибами невероятно ароматная и вкусная

Пока еще продолжается сезон грибов, успейте заготовить этот вкусный продукт на зиму. Можно закрыть из в особом маринаде или же добавить к салату с фасолью и овощами. Не менее вкусными грибы будут, если сделать из них закрутку с грузинским соусом "Сацебели".

Рецептом грибов с "Сацебели" на зиму поделился кулинарный канал "Смачна хата". Для этой заготовки подойдут любые виды грибов. Закуска порадует ваших гостей насыщенным вкусом, ароматностью и приятной пряной ноткой.

Как закрыть грибы на зиму

Ингредиенты

Грибы лесные (вареные) – 1,5 кг

Соус "Сацебели" — 450 г

Соль по вкусу

Сахар – 60 г

Уксус 9% – 60 г

Масло растительное — 200 г

Способ приготовления

Отварить грибы. Посолить и добавить сахар, укус, растительное масло, а также соус "Сацебели". Тщательно перемещать. Тушить в духовке 90 минут помешивая. Разложить по стерилизованным банкам, закрыть и закутать. На выходе получается 4 банки объемом 0,5 л.

Как и с чем подавать

Подавайте грибы в небольшой порционной пиале, присыпав перед подачей свежей зеленью, например, кинзой или петрушкой.

Такие пряные грибочки станут отличным дополнением к варёному картофелю или крупе. Также их вкусно есть вместе с запеченным мясом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить сушеные грибы на зиму в домашних условиях. Если вы создадите грибам правильные условия, то они будут храниться не один год, при этом не потеряв вкус и аромат.