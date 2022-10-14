Грибы с соусом "Сацебели" на зиму: простой рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 5523
Эта закуска с грибами невероятно ароматная и вкусная
Пока еще продолжается сезон грибов, успейте заготовить этот вкусный продукт на зиму. Можно закрыть из в особом маринаде или же добавить к салату с фасолью и овощами. Не менее вкусными грибы будут, если сделать из них закрутку с грузинским соусом "Сацебели".
Рецептом грибов с "Сацебели" на зиму поделился кулинарный канал "Смачна хата". Для этой заготовки подойдут любые виды грибов. Закуска порадует ваших гостей насыщенным вкусом, ароматностью и приятной пряной ноткой.
Как закрыть грибы на зиму
Ингредиенты
- Грибы лесные (вареные) – 1,5 кг
- Соус "Сацебели" — 450 г
- Соль по вкусу
- Сахар – 60 г
- Уксус 9% – 60 г
- Масло растительное — 200 г
Способ приготовления
- Отварить грибы.
- Посолить и добавить сахар, укус, растительное масло, а также соус "Сацебели". Тщательно перемещать.
- Тушить в духовке 90 минут помешивая.
- Разложить по стерилизованным банкам, закрыть и закутать. На выходе получается 4 банки объемом 0,5 л.
Как и с чем подавать
Подавайте грибы в небольшой порционной пиале, присыпав перед подачей свежей зеленью, например, кинзой или петрушкой.
Такие пряные грибочки станут отличным дополнением к варёному картофелю или крупе. Также их вкусно есть вместе с запеченным мясом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить сушеные грибы на зиму в домашних условиях. Если вы создадите грибам правильные условия, то они будут храниться не один год, при этом не потеряв вкус и аромат.