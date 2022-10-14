Гриби з соусом "Сацебелі" на зиму: простий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 5530
Ця закуска з грибами неймовірно ароматна та смачна
Поки триває сезон грибів, встигніть заготовити цей смачний продукт на зиму. Можна закрити з в особливому маринаді або ж додати до салату з квасолею та овочами. Не менш смачними гриби будуть, якщо зробити з них закрутку із грузинським соусом "Сацебелі".
Рецептом грибів із "Сацебелі" на зиму поділився кулінарний канал "Смачна хата". Для цієї заготівлі підійдуть будь-які види грибів. Закуска порадує ваших гостей насиченим смаком, ароматністю та приємною пряною ноткою.
Як закрити гриби на зиму
Складники
- Гриби лісові (варені) – 1,5 кг
- Соус "Сацебелі" — 450 г
- Сіль за смаком
- Цукор – 60 г
- Оцет 9% — 60 г
- Олія — 200 г
Спосіб приготування
- Відварити гриби.
- Посолити та додати цукор, укус, олію, а також соус "Сацебелі". Ретельно перемішати.
- Тушкувати в духовці 90 хвилин, помішуючи.
- Розкласти по стерилізованих банках, закрити та закутати. На виході отримаєте 4 банки об’ємом 0,5 л.
Як та з чим подавати
Подавайте гриби в невеликій порційній піалі, присипавши перед подачею свіжою зеленню, наприклад, кінзою або петрушкою.
Такі пряні грибочки стануть чудовим доповненням до вареної картоплі чи крупи. Також їх смачно їсти разом з запеченим м'ясом.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати сушені гриби на зиму в домашніх умовах. Якщо ви створите грибам правильні умови, вони зберігатимуться не один рік, при цьому не втративши смак і аромат.