Гриби з соусом "Сацебелі" на зиму: простий рецепт

Ця закуска з грибами неймовірно ароматна та смачна

Поки триває сезон грибів, встигніть заготовити цей смачний продукт на зиму. Можна закрити з в особливому маринаді або ж додати до салату з квасолею та овочами. Не менш смачними гриби будуть, якщо зробити з них закрутку із грузинським соусом "Сацебелі".

Рецептом грибів із "Сацебелі" на зиму поділився кулінарний канал "Смачна хата". Для цієї заготівлі підійдуть будь-які види грибів. Закуска порадує ваших гостей насиченим смаком, ароматністю та приємною пряною ноткою.

Як закрити гриби на зиму

Складники

Гриби лісові (варені) – 1,5 кг

Соус "Сацебелі" — 450 г

Сіль за смаком

Цукор – 60 г

Оцет 9% — 60 г

Олія — 200 г

Спосіб приготування

Відварити гриби. Посолити та додати цукор, укус, олію, а також соус "Сацебелі". Ретельно перемішати. Тушкувати в духовці 90 хвилин, помішуючи. Розкласти по стерилізованих банках, закрити та закутати. На виході отримаєте 4 банки об’ємом 0,5 л.

Як та з чим подавати

Подавайте гриби в невеликій порційній піалі, присипавши перед подачею свіжою зеленню, наприклад, кінзою або петрушкою.

Такі пряні грибочки стануть чудовим доповненням до вареної картоплі чи крупи. Також їх смачно їсти разом з запеченим м'ясом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати сушені гриби на зиму в домашніх умовах. Якщо ви створите грибам правильні умови, вони зберігатимуться не один рік, при цьому не втративши смак і аромат.