Рецепт грибной солянки на зиму: вкуснее вы не пробовали

Татьяна Кармазина
Читати українською
Солянка с грибами и капустой - рецепт
Солянка с грибами и капустой - рецепт. Фото youtube.com

Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться вкусными грибочками

Многие хозяйки предпочитают делать на зиму заготовки, поскольку это очень удобно и экономит время на готовку в зимние месяцы. Одним из самых вкусных блюд "из банки" является солянка из грибов и капусты. К тому же это очень универсальное блюдо, которое может быть и самостоятельной закуской, и гарниром. Главное — использовать для приготовления свежие грибы и хорошо протушить капусту.

Тушеная капуста с луком и грибами готовится легко, а на выходе получается очень вкусно. Рецептом блюда на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты

  • капуста белокочанная — 1.5 кг
  • грибы — 1 кг
  • томатная паста — 150 г
  • лук репчатый — 100 г
  • лавровый лист — 4 шт.
  • растительное масло
  • уксус — 35 мл.
  • соль — 25 мл
  • сахар 25 г

Приготовление

  1. Для начала следует очень тонкой соломкой нарезать капусту. Это необходимо для более однородной консистенции солянки.
  2. Капусту заливаем смесью уксуса, масла и воды и тушим в течение 30 минут.
  3. Слегка разводим томатную пасту и добавляем ее к капусте. Также добавляем соль, лавровые листья и сахар.
  4. Продолжаем тушить еще 15 минут.
  5. Грибы для солянки следует тщательно перебрать и промыть в нескольких водах. Затем грибы отвариваем в течение 20 минут, а когда они остынут, нарезаем среднего размера кусочками.
  6. Нарезанные грибы обжариваем вместе с луком.
  7. Когда грибы подрумянятся, соединяем их с капустой и тушим все вместе еще около 5 минут.

Как и с чем подавать

Солянку из грибов и капусты можно подавать как закуску. Перед этим посыпьте ее мелко нарезанной свежей зеленью и не забудьте добавить черный хлеб или гренки.

Также эта солянка подойдет как дополнение к жареному мясу и сосискам, вареному и тушеному картофелю.

Ранее "Телеграф" делился быстрым рецептом маринованных шампиньонов, а также рецептом маринованных белых грибов.

#Рецепты #Грибы #Солянка