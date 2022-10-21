Рецепт грибной солянки на зиму: вкуснее вы не пробовали

Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться вкусными грибочками

Многие хозяйки предпочитают делать на зиму заготовки, поскольку это очень удобно и экономит время на готовку в зимние месяцы. Одним из самых вкусных блюд "из банки" является солянка из грибов и капусты. К тому же это очень универсальное блюдо, которое может быть и самостоятельной закуской, и гарниром. Главное — использовать для приготовления свежие грибы и хорошо протушить капусту.

Тушеная капуста с луком и грибами готовится легко, а на выходе получается очень вкусно. Рецептом блюда на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты

капуста белокочанная — 1.5 кг

грибы — 1 кг

томатная паста — 150 г

лук репчатый — 100 г

лавровый лист — 4 шт.

растительное масло

уксус — 35 мл.

соль — 25 мл

сахар 25 г

Приготовление

Для начала следует очень тонкой соломкой нарезать капусту. Это необходимо для более однородной консистенции солянки. Капусту заливаем смесью уксуса, масла и воды и тушим в течение 30 минут. Слегка разводим томатную пасту и добавляем ее к капусте. Также добавляем соль, лавровые листья и сахар. Продолжаем тушить еще 15 минут. Грибы для солянки следует тщательно перебрать и промыть в нескольких водах. Затем грибы отвариваем в течение 20 минут, а когда они остынут, нарезаем среднего размера кусочками. Нарезанные грибы обжариваем вместе с луком. Когда грибы подрумянятся, соединяем их с капустой и тушим все вместе еще около 5 минут.

Как и с чем подавать

Солянку из грибов и капусты можно подавать как закуску. Перед этим посыпьте ее мелко нарезанной свежей зеленью и не забудьте добавить черный хлеб или гренки.

Также эта солянка подойдет как дополнение к жареному мясу и сосискам, вареному и тушеному картофелю.

Ранее "Телеграф" делился быстрым рецептом маринованных шампиньонов, а также рецептом маринованных белых грибов.