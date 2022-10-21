Рецепт грибной солянки на зиму: вкуснее вы не пробовали
Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться вкусными грибочками
Многие хозяйки предпочитают делать на зиму заготовки, поскольку это очень удобно и экономит время на готовку в зимние месяцы. Одним из самых вкусных блюд "из банки" является солянка из грибов и капусты. К тому же это очень универсальное блюдо, которое может быть и самостоятельной закуской, и гарниром. Главное — использовать для приготовления свежие грибы и хорошо протушить капусту.
Тушеная капуста с луком и грибами готовится легко, а на выходе получается очень вкусно. Рецептом блюда на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Ингредиенты
- капуста белокочанная — 1.5 кг
- грибы — 1 кг
- томатная паста — 150 г
- лук репчатый — 100 г
- лавровый лист — 4 шт.
- растительное масло
- уксус — 35 мл.
- соль — 25 мл
- сахар 25 г
Приготовление
- Для начала следует очень тонкой соломкой нарезать капусту. Это необходимо для более однородной консистенции солянки.
- Капусту заливаем смесью уксуса, масла и воды и тушим в течение 30 минут.
- Слегка разводим томатную пасту и добавляем ее к капусте. Также добавляем соль, лавровые листья и сахар.
- Продолжаем тушить еще 15 минут.
- Грибы для солянки следует тщательно перебрать и промыть в нескольких водах. Затем грибы отвариваем в течение 20 минут, а когда они остынут, нарезаем среднего размера кусочками.
- Нарезанные грибы обжариваем вместе с луком.
- Когда грибы подрумянятся, соединяем их с капустой и тушим все вместе еще около 5 минут.
Как и с чем подавать
Солянку из грибов и капусты можно подавать как закуску. Перед этим посыпьте ее мелко нарезанной свежей зеленью и не забудьте добавить черный хлеб или гренки.
Также эта солянка подойдет как дополнение к жареному мясу и сосискам, вареному и тушеному картофелю.
Ранее "Телеграф" делился быстрым рецептом маринованных шампиньонов, а также рецептом маринованных белых грибов.