Рецепт грибної солянки на зиму: смачнішої ви не куштували

Не відмовляйте собі в задоволенні поласувати смачними грибочками

Багато господині вважають за краще робити на зиму заготівлі, оскільки це дуже зручно і економить час на приготування в зимові місяці. Однією з найсмачніших страв "з банки" є солянка з грибів та капусти. До того ж це дуже універсальна страва, яка може бути як самостійною закускою, та і гарніром. Головне — використовувати для приготування свіжі гриби й добре протушкувати капусту.

Тушкована капуста з цибулею та грибами готується легко, а виходить дуже смачно. Рецептом страви на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти

капуста білокачанна — 1.5 кг

гриби — 1 кг

томатна паста — 150 г

цибуля ріпчаста — 100 г

лавровий лист — 4 шт.

олія

оцет — 35 мл.

сіль — 25 мл

цукор 25 г

Приготування

Для початку слід дуже тонкою соломкою нарізати капусту. Це потрібно для одноріднішої консистенції солянки. Капусту заливаємо сумішшю оцту, олії та води і тушимо протягом 30 хвилин. Злегка розводимо томатну пасту і додаємо до капусти. Також додаємо сіль, лаврове листя та цукор. Продовжуємо тушити ще 15 хвилин. Гриби для солянки слід ретельно перебрати та промити у кількох водах. Потім гриби відварюємо протягом 20 хвилин, а коли вони охолонуть, нарізаємо середнього розміру шматочками. Нарізані гриби обсмажуємо разом із цибулею. Коли гриби підрум’яняться, з’єднуємо їх із капустою і тушимо все разом ще близько 5 хвилин.

Як і з чим подавати

Солянку з грибів і капусти можна подавати як закуску. Перед цим посипте її дрібно нарізаною свіжою зеленню і не забудьте додати чорний хліб або грінки.

Також ця солянка підійде як додаток до смаженого м’яса і сосисок, вареної та тушкованої картоплі.

Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом маринованих печериць, а також рецептом маринованих білих грибів.