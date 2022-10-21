Рус

Рецепт грибної солянки на зиму: смачнішої ви не куштували

Автор
Тетяна Кармазіна ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7881
Солянка з грибами та капустою — рецепт
Солянка з грибами та капустою — рецепт. Фото youtube.com

Не відмовляйте собі в задоволенні поласувати смачними грибочками

Багато господині вважають за краще робити на зиму заготівлі, оскільки це дуже зручно і економить час на приготування в зимові місяці. Однією з найсмачніших страв "з банки" є солянка з грибів та капусти. До того ж це дуже універсальна страва, яка може бути як самостійною закускою, та і гарніром. Головне — використовувати для приготування свіжі гриби й добре протушкувати капусту.

Тушкована капуста з цибулею та грибами готується легко, а виходить дуже смачно. Рецептом страви на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти

  • капуста білокачанна — 1.5 кг
  • гриби — 1 кг
  • томатна паста — 150 г
  • цибуля ріпчаста — 100 г
  • лавровий лист — 4 шт.
  • олія
  • оцет — 35 мл.
  • сіль — 25 мл
  • цукор 25 г

Приготування

  1. Для початку слід дуже тонкою соломкою нарізати капусту. Це потрібно для одноріднішої консистенції солянки.
  2. Капусту заливаємо сумішшю оцту, олії та води і тушимо протягом 30 хвилин.
  3. Злегка розводимо томатну пасту і додаємо до капусти. Також додаємо сіль, лаврове листя та цукор.
  4. Продовжуємо тушити ще 15 хвилин.
  5. Гриби для солянки слід ретельно перебрати та промити у кількох водах. Потім гриби відварюємо протягом 20 хвилин, а коли вони охолонуть, нарізаємо середнього розміру шматочками.
  6. Нарізані гриби обсмажуємо разом із цибулею.
  7. Коли гриби підрум’яняться, з’єднуємо їх із капустою і тушимо все разом ще близько 5 хвилин.

Як і з чим подавати

Солянку з грибів і капусти можна подавати як закуску. Перед цим посипте її дрібно нарізаною свіжою зеленню і не забудьте додати чорний хліб або грінки.

Також ця солянка підійде як додаток до смаженого м’яса і сосисок, вареної та тушкованої картоплі.

Раніше "Телеграф" ділився швидким рецептом маринованих печериць, а також рецептом маринованих білих грибів.

Теги:
#Рецепти #Гриби #Солянка