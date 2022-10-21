Рецепт грибної солянки на зиму: смачнішої ви не куштували
Не відмовляйте собі в задоволенні поласувати смачними грибочками
Багато господині вважають за краще робити на зиму заготівлі, оскільки це дуже зручно і економить час на приготування в зимові місяці. Однією з найсмачніших страв "з банки" є солянка з грибів та капусти. До того ж це дуже універсальна страва, яка може бути як самостійною закускою, та і гарніром. Головне — використовувати для приготування свіжі гриби й добре протушкувати капусту.
Тушкована капуста з цибулею та грибами готується легко, а виходить дуже смачно. Рецептом страви на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Інгредієнти
- капуста білокачанна — 1.5 кг
- гриби — 1 кг
- томатна паста — 150 г
- цибуля ріпчаста — 100 г
- лавровий лист — 4 шт.
- олія
- оцет — 35 мл.
- сіль — 25 мл
- цукор 25 г
Приготування
- Для початку слід дуже тонкою соломкою нарізати капусту. Це потрібно для одноріднішої консистенції солянки.
- Капусту заливаємо сумішшю оцту, олії та води і тушимо протягом 30 хвилин.
- Злегка розводимо томатну пасту і додаємо до капусти. Також додаємо сіль, лаврове листя та цукор.
- Продовжуємо тушити ще 15 хвилин.
- Гриби для солянки слід ретельно перебрати та промити у кількох водах. Потім гриби відварюємо протягом 20 хвилин, а коли вони охолонуть, нарізаємо середнього розміру шматочками.
- Нарізані гриби обсмажуємо разом із цибулею.
- Коли гриби підрум’яняться, з’єднуємо їх із капустою і тушимо все разом ще близько 5 хвилин.
Як і з чим подавати
Солянку з грибів і капусти можна подавати як закуску. Перед цим посипте її дрібно нарізаною свіжою зеленню і не забудьте додати чорний хліб або грінки.
Також ця солянка підійде як додаток до смаженого м’яса і сосисок, вареної та тушкованої картоплі.
