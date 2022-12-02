Квашеная капуста с медом: получается хрустящей, сладкой и съедается до последней ложки (видео)

Капуста получается невероятно хрустящая, такая вкусная

А вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Это универсальная заготовка, которая спасает при чрезвычайных ситуациях.

Если обычная квашеная капуста немного надоела, то это блюдо можно приготовить по-новому. Выходит невероятно вкусной и хрустящей капуста, если выдержать ее в маринаде с медом. Рецептом квашеной капусты с медом поделилась украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме.

Как приготовить квашеную капусту с медом

Сначала нужно сварить рассол: на 1 л воды – 1,5 ст. л. соли. Довести до кипения и охладить до теплого. Добавить 1,5 ст. л. меда и размешать, чтобы растворился. Оставить, чтобы полностью остыл. Капусту нашинковать. По желанию, добавить моркови. Плотно утрамбовать в ту посуду, в которой вы квасите. Залить рассолом, прикрыть и оставить на столе на 1,5-2,5 дня. В зависимости от температуры на вашей кухне. Чем теплее, тем быстрее квасится капуста. Поэтому через сутки пробуйте!

И обязательно выпускайте образующиеся газы с помощью, например, палочки для суши (только не металлическим предметом).

Как и с чем подавать

Готовую, охлажденную квашеную капусту с медом выложите в салатник или порционную тарелку.

Обязательно полейте ее душистым растительным маслом. Добавьте мелко нарезанный репчатый лук или зеленый лук.

Квашеная капуста с медом дополнит картофель (вареный или жареный) и мясные блюда. Также ее можно подавать на стол как самостоятельную закуску или добавлять в такие салаты как винегрет.

