Квашена капуста з медом: виходить хрумкою, солодкою та з’їдається до останньої ложки (відео)
Капуста виходить неймовірно хрустка, така смачна
А ви знали, що квашена капуста входить до списку продуктів харчування, якими варто запастись при відсутності світла і газу? Це універсальна заготівля, яка рятує при надзвичайних ситуаціях.
Якщо звичайна квашена капуста трішки набридла, то цю страву можна приготувати по-новому. Виходить неймовірно смачною і хрусткою капуста, якщо витримати її в маринаді з медом. Рецептом квашеної капусти з медом поділилась українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі.
Як приготувати квашену капусту з медом
- Спочатку треба зварити розсіл: на 1 л води — 1,5 ст. л. солі. Довести до кипіння й охолодити до теплого.
- Додати 1,5 ст. л. меду і розмішати, щоб розчинився. Залишити, щоб повністю охолонув.
- Капусту нашинкувати. За бажанням, додати моркви.
- Щільно утрамбувати в той посуд, в якому ви квасите.
- Залити розсолом, прикрити і залишити на столі на 1,5-2,5 дня. Залежно від температури на вашій кухні. Чим тепліше, тим швидше кваситься капуста. Тому, через добу пробуйте!
І обов’язково випускайте гази, які утворюються, за допомогою, наприклад, палички для суші (тільки не металевим предметом).
Як та з чим подавати
Готову, охолоджену квашену капусту з медом викладіть у салатник або порційну тарілку.
Обов’язково полийте її запашною олією. Додайте дрібно нарізану ріпчасту цибулю або зелену цибулю. Квашена капуста з медом доповнить картоплю (варену або смажену) і м’ясні страви. Також її можна подавати на стіл як самостійну закуску або додавати в такі салати як вінегрет.
