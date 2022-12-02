Квашена капуста з медом: виходить хрумкою, солодкою та з’їдається до останньої ложки (відео)

Капуста виходить неймовірно хрустка, така смачна

А ви знали, що квашена капуста входить до списку продуктів харчування, якими варто запастись при відсутності світла і газу? Це універсальна заготівля, яка рятує при надзвичайних ситуаціях.

Якщо звичайна квашена капуста трішки набридла, то цю страву можна приготувати по-новому. Виходить неймовірно смачною і хрусткою капуста, якщо витримати її в маринаді з медом. Рецептом квашеної капусти з медом поділилась українська фудблогерка Тетяна (_tanyushina_) в Інстаграмі.

Як приготувати квашену капусту з медом

Спочатку треба зварити розсіл: на 1 л води — 1,5 ст. л. солі. Довести до кипіння й охолодити до теплого. Додати 1,5 ст. л. меду і розмішати, щоб розчинився. Залишити, щоб повністю охолонув. Капусту нашинкувати. За бажанням, додати моркви. Щільно утрамбувати в той посуд, в якому ви квасите. Залити розсолом, прикрити і залишити на столі на 1,5-2,5 дня. Залежно від температури на вашій кухні. Чим тепліше, тим швидше кваситься капуста. Тому, через добу пробуйте!

І обов’язково випускайте гази, які утворюються, за допомогою, наприклад, палички для суші (тільки не металевим предметом).

Як та з чим подавати

Готову, охолоджену квашену капусту з медом викладіть у салатник або порційну тарілку.

Обов’язково полийте її запашною олією. Додайте дрібно нарізану ріпчасту цибулю або зелену цибулю. Квашена капуста з медом доповнить картоплю (варену або смажену) і м’ясні страви. Також її можна подавати на стіл як самостійну закуску або додавати в такі салати як вінегрет.

