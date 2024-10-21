Готується просто, а смак — фантастичний: як приготувати "Шарлотку"-п'ятихвилинку

Такий пиріг чудово підійде для сімейного чаювання

"Шарлотка" є чи не найпопулярнішою випічкою з яблук. Готується вона швидко та просто, з доступних продуктів, й виходить пухкою та ароматною. Заливна шарлотка настільки легка в приготуванні, що швидко стає фаворитом серед багатьох кулінарів. Достатньо просто збити компоненти для тіста та залити ними фрукти.

Свою назву "П'ятихвилинка" цей десерт отримав через те, що на підготовку потрібно всього п'ять хвилин, не враховуючи час випікання. А рецепт опублікували на Facebook-сторінці "Страви нашвидкуруч".

Як приготувати заливну "Шарлотку-П'ятихвилинку"

Інгредієнти (на форму діаметром 25 см):

яблука — 3 шт.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 250 г;

цукор — 180 г;

ванілін — дрібка;

вершкове масло — 30 г;

панірувальні сухарі — 3 стіл. л.

Спосіб приготування: