Готується просто, а смак — фантастичний: як приготувати "Шарлотку"-п'ятихвилинку
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Такий пиріг чудово підійде для сімейного чаювання
"Шарлотка" є чи не найпопулярнішою випічкою з яблук. Готується вона швидко та просто, з доступних продуктів, й виходить пухкою та ароматною. Заливна шарлотка настільки легка в приготуванні, що швидко стає фаворитом серед багатьох кулінарів. Достатньо просто збити компоненти для тіста та залити ними фрукти.
Свою назву "П'ятихвилинка" цей десерт отримав через те, що на підготовку потрібно всього п'ять хвилин, не враховуючи час випікання. А рецепт опублікували на Facebook-сторінці "Страви нашвидкуруч".
Як приготувати заливну "Шарлотку-П'ятихвилинку"
Інгредієнти (на форму діаметром 25 см):
- яблука — 3 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 250 г;
- цукор — 180 г;
- ванілін — дрібка;
- вершкове масло — 30 г;
- панірувальні сухарі — 3 стіл. л.
Спосіб приготування:
- Яйця збити з цукром та ваніліном.
- Поступово всипати просіяне борошно, перемішувати, щоб не було грудочок.
- Яблука помити, почистити, нарізати кубиками.
- Форму для випічки змастити вершковим маслом та посипати панірувальними сухарями.
- Викласти на дно шматочки яблук.
- Зверху розкласти решту шматочків масла.
- Вилийте тісто у форму і поставити випікатися на 35 хвилин при 180°.