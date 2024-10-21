Готовится просто, а вкус — фантастический: как приготовить "Шарлотку"-пятиминутку
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Такой пирог отлично подойдет для семейного чаепития.
"Шарлотка" является самой популярной выпечкой из яблок. Готовится она быстро и просто, из доступных продуктов, и получается пышной и ароматной. Заливная шарлотка настолько легка в приготовлении, что быстро становится фаворитом среди многих кулинаров. Достаточно взбить компоненты для теста и залить ими фрукты.
Свое название "Пятиминутка" этот десерт получил из-за того, что на подготовку нужно всего пять минут, не считая время выпекания. А рецепт опубликовали на Facebook-странице "Блюда на скорую руку".
Как приготовить заливную "Шарлотку-пятиминутку"
Ингредиенты (на форму диаметром 25 см):
- яблоки – 3 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 250 г;
- сахар — 180 г;
- ванилин — щепотка;
- сливочное масло — 30 г;
- панировочные сухари – 3 стол. л.
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром и ванилином.
- Постепенно всыпать просеянную муку, перемешивать, чтобы не было комочков.
- Яблоки помыть, почистить, порезать кубиками.
- Форму для выпечки смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями.
- Выложить на дно кусочки яблок.
- Сверху разложить оставшиеся кусочки масла.
- Вылить тесто в форму и поставить выпекаться на 35 минут при 180°.