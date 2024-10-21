Готовится просто, а вкус — фантастический: как приготовить "Шарлотку"-пятиминутку

Такой пирог отлично подойдет для семейного чаепития.

"Шарлотка" является самой популярной выпечкой из яблок. Готовится она быстро и просто, из доступных продуктов, и получается пышной и ароматной. Заливная шарлотка настолько легка в приготовлении, что быстро становится фаворитом среди многих кулинаров. Достаточно взбить компоненты для теста и залить ими фрукты.

Свое название "Пятиминутка" этот десерт получил из-за того, что на подготовку нужно всего пять минут, не считая время выпекания. А рецепт опубликовали на Facebook-странице "Блюда на скорую руку".

Как приготовить заливную "Шарлотку-пятиминутку"

Ингредиенты (на форму диаметром 25 см):

яблоки – 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

мука — 250 г;

сахар — 180 г;

ванилин — щепотка;

сливочное масло — 30 г;

панировочные сухари – 3 стол. л.

Способ приготовления: