Укр

Готовится просто, а вкус — фантастический: как приготовить "Шарлотку"-пятиминутку

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Воздушная, пышная, вкусная выпечка
Воздушная, пышная, вкусная выпечка. Фото 1000.menu

Такой пирог отлично подойдет для семейного чаепития.

"Шарлотка" является самой популярной выпечкой из яблок. Готовится она быстро и просто, из доступных продуктов, и получается пышной и ароматной. Заливная шарлотка настолько легка в приготовлении, что быстро становится фаворитом среди многих кулинаров. Достаточно взбить компоненты для теста и залить ими фрукты.

Свое название "Пятиминутка" этот десерт получил из-за того, что на подготовку нужно всего пять минут, не считая время выпекания. А рецепт опубликовали на Facebook-странице "Блюда на скорую руку".

Как приготовить заливную "Шарлотку-пятиминутку"

Ингредиенты (на форму диаметром 25 см):

  • яблоки – 3 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 250 г;
  • сахар — 180 г;
  • ванилин — щепотка;
  • сливочное масло — 30 г;
  • панировочные сухари – 3 стол. л.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром и ванилином.
  2. Постепенно всыпать просеянную муку, перемешивать, чтобы не было комочков.
  3. Яблоки помыть, почистить, порезать кубиками.
  4. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями.
  5. Выложить на дно кусочки яблок.
  6. Сверху разложить оставшиеся кусочки масла.
  7. Вылить тесто в форму и поставить выпекаться на 35 минут при 180°.
Теги:
#Шарлотка #Готовим дома #Пиріг